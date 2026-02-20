(P) Vlad Popescu Piedone: „La cabinetul din cadrul Complexului Multifuncțional Sfântul Andrei – Sector 5 beneficiați de consultații complete”

„Sănătatea oamenilor este esențială pentru mine”, spune primarul Vlad Popescu Piedone. Administraţia de sector asigură cetăţenilor, în Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei – Sector 5, numeroase specializări medicale.
Oftalmologia este una dintre specialitățile esențiale puse la dispoziţia celor care au nevoie de consultații complete, investigații moderne și recomandări personalizate, într-un mediu sigur și prietenos.
„Fie că aveți nevoie de un control de rutină, de o prescripție pentru ochelari sau de diagnosticarea și tratarea unei afecțiuni oculare, vă oferim tarife accesibile:
Consultație oftalmologică – 70 lei
Control oftalmologic – 40 lei
Prescripție ochelari – 40 lei
Adeverință medicală – 30 lei
Interpretare analize și investigații – 30 lei
Pentru detalii și programări:
031.436.25.66
Vă încurajez să nu amânați controlul oftalmologic. Prevenția este cea mai sigură cale către o vedere sănătoasă”, transmite primarul Vlad Popescu Piedone.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
(P) Salubrizare 5: Intervenim non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile
(P) Vlad Popescu Piedone: Noaptea care a trecut a reprezentat o provocare pentru noi toți