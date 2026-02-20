Prima pagină » Diverse » (P) Vlad Popescu Piedone: „La cabinetul din cadrul Complexului Multifuncțional Sfântul Andrei – Sector 5 beneficiați de consultații complete”

(P) Vlad Popescu Piedone: „La cabinetul din cadrul Complexului Multifuncțional Sfântul Andrei – Sector 5 beneficiați de consultații complete”

Ioana Zafira
20 feb. 2026, 09:00, Diverse

„Sănătatea oamenilor este esențială pentru mine”, spune primarul Vlad Popescu Piedone. Administraţia de sector asigură cetăţenilor, în Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei – Sector 5,  numeroase specializări medicale.

Oftalmologia este una dintre specialitățile esențiale puse la dispoziţia celor care au nevoie de consultații complete, investigații moderne și recomandări personalizate, într-un mediu sigur și prietenos.

„Fie că aveți nevoie de un control de rutină, de o prescripție pentru ochelari sau de diagnosticarea și tratarea unei afecțiuni oculare, vă oferim tarife accesibile:

Consultație oftalmologică – 70 lei

Control oftalmologic – 40 lei

Prescripție ochelari – 40 lei

Adeverință medicală – 30 lei

Interpretare analize și investigații – 30 lei

Pentru detalii și programări:

031.436.25.66

Vă încurajez să nu amânați controlul oftalmologic. Prevenția este cea mai sigură cale către o vedere sănătoasă”, transmite primarul Vlad Popescu Piedone.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P) Salubrizare 5: Intervenim non-stop pe durata fenomenelor meteorologice nefavorabile

(P) Vlad Popescu Piedone: Noaptea care a trecut a reprezentat o provocare pentru noi toți

Recomandarea video

Mediafax
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
Cancan.ro
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
Ce se întâmplă doctore
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia extinde producția în afara României. Un nou model va fi produs în Turcia
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Stupi pe acoperișurile birourilor, metoda care promite reducerea stresului
APĂRARE Pentagonul avertizează UE: „Vor urma represalii dure dacă Europa exclude armele americane din achiziții”
09:47
Pentagonul avertizează UE: „Vor urma represalii dure dacă Europa exclude armele americane din achiziții”
FLASH NEWS Nicușor Dan, răspunsuri la indigo când vine vorba să relateze despre interacțiunea cu Donald Trump și la NATO și la Consiliul Păcii: „Chestiuni de politețe”
09:25
Nicușor Dan, răspunsuri la indigo când vine vorba să relateze despre interacțiunea cu Donald Trump și la NATO și la Consiliul Păcii: „Chestiuni de politețe”
LIFESTYLE Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Care variantă este mai avantajoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
09:15
Mâncare gătită acasă, la supermarket sau la restaurant? Care variantă este mai avantajoasă, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
PACE ÎN UCRAINA UE condiționează pacea din Ucraina de retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria
09:15
UE condiționează pacea din Ucraina de retragerea trupelor ruse din Belarus, Georgia, Armenia și Transnistria
CONTROVERSĂ Doctrina Monroe revine în prim-plan. Ultimatumul lui Trump pentru America Latină: „Alegeți! Ori eu, ori Xi, nu mai există cale de mijloc”
08:41
Doctrina Monroe revine în prim-plan. Ultimatumul lui Trump pentru America Latină: „Alegeți! Ori eu, ori Xi, nu mai există cale de mijloc”
ECONOMIE 525 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează
08:32
525 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează

Cele mai noi

Trimite acest link pe