Un șofer Bolt bucureștean și-a făcut publice câștigurile. Câți bani a primit într-o săptămână întreagă. A făcut 238 curse în 7 zile

Un șofer Bolt bucureștean și-a făcut publice câștigurile, într-un grup de Facebook. A arătat câți bani a înregistrat în aplicație, după ce a îndeplinit 238 de curse în 7 zile.

Așa cum se poate observa în imaginea postată în grupul de Facebook (vezi mai jos), câștigurile în săptămâna curentă au ajuns la aproape 4.700 de lei. Comisionul este de 1.316,88 lei, fiind efectuate 238 de curse.

„Toată ziua prin Peco, normal că nu faceți bani, lucrați 3 ore, 7 le stați în Peco”, scrie în dreptul postării pe un grup de Facebook.

Postarea din grup a stârnit reacții din partea altor utilizatori.

„Sclavete, nici câinii nu te mai cunosc când ajungi acasă”;

„Ai fi putut face mai mult dacă mai lucrai 2 ore în plus. Oala de sarmale ți-a fost în portbagaj, ai nimerit și vitaminele bune, este ok, poți mai mult”;

„Bravo ție, felicitări, nu sunt mulți care pot sa conducă 12 din 12 ore”;

„Altul care se laudă 🤣🤣 să stai 7 zile câte 12 ore minim pe stradă și el se dă șmecher că a făcut bani”;

„Eu nu fac pe lună atâtea curse”;

„Din ăștia scade combustibilul, cartea de muncă, sănătatea, impozitul, comisionul la flotă dacă ești la vreuna, mâncarea (că doar nu stai flămând toată săptămâna), întreținerea mașinii, uzura mașinii… Fă un calcul și vezi cu ce mai rămâi”.

