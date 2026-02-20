Un șofer Bolt bucureștean și-a făcut publice câștigurile. Câți bani a primit într-o săptămână întreagă. A făcut 238 curse în 7 zile

UTILE Ce trebuie să faci dacă îți găsești mașina lovită în parcare. Sfaturi pentru a-ți recupera paguba cât mai repede
13:37
Un șofer Bolt bucureștean și-a făcut publice câștigurile, într-un grup de Facebook. A arătat câți bani a înregistrat în aplicație, după ce a îndeplinit 238 de curse în 7 zile.
Așa cum se poate observa în imaginea postată în grupul de Facebook (vezi mai jos), câștigurile în săptămâna curentă au ajuns la aproape 4.700 de lei. Comisionul este de 1.316,88 lei, fiind efectuate 238 de curse.
„Toată ziua prin Peco, normal că nu faceți bani, lucrați 3 ore, 7 le stați în Peco”, scrie în dreptul postării pe un grup de Facebook.
Postarea din grup a stârnit reacții din partea altor utilizatori.