20 feb. 2026, 12:08, Știri politice
PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj”

Partidul Social Democrat le solicită partenerilor din coaliție, PNL și USR, să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică, potrivit unui comunicat transmis vineri. Social-democrații susțin că pachetul de măsuri, inițiat în septembrie 2025, reprezintă „singura reformă autentică a actualei Coaliții de guvernare” și că trebuie avizat urgent de Ministerul Economiei.

„România nu își mai permite un nou blocaj”

PSD spune că programul a fost „deja întârziat nepermis de mult”, iar această întârziere „a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan”.

În contextul recesiunii tehnice, partidul avertizează că „România nu își mai permite un nou blocaj asupra acestei reforme” și cere demararea rapidă a măsurilor pentru a evita „adâncirea recesiunii economice”.

Context economic fragil

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că economia României a avut două trimestre consecutive de scădere față de trimestrul anterior, ceea ce înseamnă recesiune tehnică.

Pentru 2025, prognozele Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional indică o creștere sub 1%, semn al unei economii care avansează lent. În același timp, deficitul bugetar rămâne ridicat, iar România se află în procedură de deficit excesiv, ceea ce limitează spațiul pentru noi cheltuieli.

PSD critică disputa dintre PNL și USR privind controlul fondurilor din program și transmite că „este mai puțin important cine va gestiona acele fonduri”, important fiind „ca reforma să fie demarată cât mai rapid”

