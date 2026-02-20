Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce s-a mai dus încă o dată Nicușor Dan peste Trump să dea mâna”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat o scenă care îl surprinde pe președintele Nicușor Dan în SUA, în timpul vizitei sale, încercând să dea mâna cu președintele american Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Aflat în SUA în calitate de observator la întâlnirea privind Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, președintele Nicușor Dan a fost surprins pe camere în timp ce încerca să mai dea încă o dată mâna cu președintele american la plecarea oficialului din sala în care a avut loc întâlnirea. Publicistul Ion Cristoiu a taxat dur gestul ușor stângaci al oficialului român.

„Este o imagine care trebuie să intre în istoria României. Eu n-am pomenit așa ceva. Nu-mi vine să cred că e real.”

Cristoiu a catalogat cu ironie imaginea drept demnă de a intra în istoria României, fiind uimit și contrariat de gestul președintelui Dan.