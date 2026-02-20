Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce s-a mai dus încă o dată Nicușor Dan peste Trump să dea mâna”

Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce s-a mai dus încă o dată Nicușor Dan peste Trump să dea mâna”

Malina Maria Fulga
20 feb. 2026, 12:00, Marius Tucă Show

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a comentat o scenă care îl surprinde pe președintele Nicușor Dan în SUA, în timpul vizitei sale, încercând să dea mâna cu președintele american Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Aflat în SUA în calitate de observator la întâlnirea privind Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump, președintele Nicușor Dan a fost surprins pe camere în timp ce încerca să mai dea încă o dată mâna cu președintele american la plecarea oficialului din sala în care a avut loc întâlnirea. Publicistul Ion Cristoiu a taxat dur gestul ușor stângaci al oficialului român.

„Este o imagine care trebuie să intre în istoria României. Eu n-am pomenit așa ceva. Nu-mi vine să cred că e real.”

Cristoiu a catalogat cu ironie imaginea drept demnă de a intra în istoria României, fiind uimit și contrariat de gestul președintelui Dan.

„Vă dați seama că e cea mai umilitoare imagine. Este genială imaginea. Dar de ce s-a dus? Donald Trump era vedetă?”

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”
11:11
Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“
11:00
Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”
11:00
Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Asistăm la ciocnirea civilizațiilor în interiorul civilizației occidentale”
10:30
Dan Dungaciu: „Asistăm la ciocnirea civilizațiilor în interiorul civilizației occidentale”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a avut nici măcar o poză cu Donald Trump. A prezentat o captură”
10:00
Dan Dungaciu: „Nicușor Dan nu a avut nici măcar o poză cu Donald Trump. A prezentat o captură”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Rubio a făcut vizite politice în Slovacia și Ungaria în concordanță cu interesele strategice și cu discursul de la Munchen”
08:30
Dan Dungaciu: „Rubio a făcut vizite politice în Slovacia și Ungaria în concordanță cu interesele strategice și cu discursul de la Munchen”
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cât de adevărată este expresia că „frigul ți-a intrat în oase”?
PROIECT DE LEGE Categoriile de români care ar putea lua 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Ce arată un nou proiect de ordonanță de urgență
12:52
Categoriile de români care ar putea lua 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Ce arată un nou proiect de ordonanță de urgență
CONTROVERSĂ Concediat pentru că nu a vrut să dea mâna cu șeful. Ce a pățit un tânăr din Olanda
12:49
Concediat pentru că nu a vrut să dea mâna cu șeful. Ce a pățit un tânăr din Olanda
ULTIMA ORĂ Gaşca trapperului MGK 666 prinsă iar cu arme. Jandarmii le-au făcut alte dosare penale
12:34
Gaşca trapperului MGK 666 prinsă iar cu arme. Jandarmii le-au făcut alte dosare penale
NEWS ALERT PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj”
12:08
PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj”
FINANCIAR Cu economia în recesiune tehnică, Guvernul Bolojan anunță „revenirea pe traiectorie ascendentă”
12:06
Cu economia în recesiune tehnică, Guvernul Bolojan anunță „revenirea pe traiectorie ascendentă”
Bolojan anunță că vrea să crească natalitatea, dar taie indemnizațiile mamelor și speranțele tinerilor de a-și lua casă. Ungaria și Polonia au o politică reală de încurajare a natalității: credite nerambursabile și tăieri de taxe pentru familii cu copii
12:00
Bolojan anunță că vrea să crească natalitatea, dar taie indemnizațiile mamelor și speranțele tinerilor de a-și lua casă. Ungaria și Polonia au o politică reală de încurajare a natalității: credite nerambursabile și tăieri de taxe pentru familii cu copii

Cele mai noi

Trimite acest link pe