Mihai Tănase
20 feb. 2026, 11:53, Știri externe
Eric Dane - Foto: Profimedia images

Este doliu pe scena de la Hollywood după ce actorul Eric Dane, cunoscut fanilor filmului din serialele Grey’s Anatomy și Euphoria, a murit la 53 de ani, la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că fusese diagnosticat cu una dintre cele mai grave boli neurodegenerative care există.

Actorul american Eric Dane a murit la vârsta de 53 de ani, după o luptă de câteva luni cu scleroza laterală amiotrofică (SLA), una dintre cele mai grave boli neurodegenerative. Decesul a survenit joi după-amiază, potrivit unui comunicat transmis de familia sa, citat de BBC.

„Cu inima grea, vă anunțăm că Eric Dane a încetat din viață joi după-amiază, după o luptă curajoasă cu SLA”, a transmis familia actorului.

Familia a precizat că actorul și-a petrecut ultimele zile înconjurat de cei dragi.

Scleroza laterală amiotrofică, cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig, este o afecțiune rară, progresivă, care afectează neuronii responsabili de controlul mișcărilor musculare. Boala duce treptat la pierderea capacității de a vorbi, mânca, merge și respira fără ajutor.

Cine a fost Eric Dane

Eric Dane era cunoscut publicului larg mai ales pentru rolul doctorului Mark Sloan, supranumit „Dr. McSteamy”, din serialul de succes „Anatomia lui Gray”, dar și pentru interpretarea patriarhului Cal Jacobs în producția HBO Euphoria.

Eric Dane s-a născut în San Francisco în 1972 și a debutat pe micul ecran în 1993, în serialul The Wonder Years. Actorul era căsătorit cu actrița și modelul Rebecca Gayheart, cu care avea două fiice, Billie și Georgia. Potrivit familiei, acestea „erau centrul lumii sale”.

„Va fi profund regretat și amintit cu drag pentru totdeauna. Eric își adora fanii și le va fi veșnic recunoscător pentru dragostea și sprijinul pe care le-a primit”, se mai arată în comunicat.

De-a lungul carierei sale, Eric Dane a mai jucat în seriale precum Charmed, unde l-a interpretat pe Jason Dean, și The Last Ship, în rolul căpitanului Tom Chandler. A apărut și în filme de succes precum Marley & Me, Valentine’s Day și Burlesque.

Dane a dezvăluit anul trecut că fusese diagnosticat cu SLA și a decis să vorbească public despre boală, dedicându-și ultimele luni creșterii gradului de conștientizare cu privire la cea mai comună formă de boală a neuronilor motori.

Vara trecută, într-un interviu acordat emisiunii Good Morning America, Eric Dane declara că diagnosticul l-a făcut „furios”.

„Pentru că, știți, tatăl meu mi-a fost luat când eram mic. Și acum există o mare probabilitate ca eu să fiu luat de lângă fetele mele când ele sunt încă foarte mici”, spunea actorul.

Moartea actorului a generat un val de reacții emoționante din partea colegilor săi. Kim Raver, care joacă rolul doctorului Teddy Altman în Grey’s Anatomy, a spus: „În timpul filmărilor, îi străluceau ochii și, cu o privire ștrengară, rostea cu un timing comic perfect o replică care te lăsa fără cuvinte”.

„Odihnește-te în pace, prietene”, a scris actorul Kevin McKidd, interpretul lui Owen Hunt, pe Instagram.

„Sunt profund îndurerat de pierderea prietenului nostru drag. A fost o onoare să lucrez cu el. A fost un dar să-i fiu prieten”, a declarat creatorul serialului Euphoria, Sam Levinson.

