Prima pagină » Economic » Cu economia în recesiune tehnică, Guvernul Bolojan anunță „revenirea pe traiectorie ascendentă”

Cu economia în recesiune tehnică, Guvernul Bolojan anunță „revenirea pe traiectorie ascendentă”

20 feb. 2026, 12:06, Economic
Cu economia în recesiune tehnică, Guvernul Bolojan anunță „revenirea pe traiectorie ascendentă”

Economia României a reintrat pe traiectorie ascendentă”, transmite Guvernul României, într-o postare în care menționează o accelerare a PIB la 0,8% în a doua parte a anului 2025 și un trimestru III „cu dinamică solidă”. Mesajul se concentrează pe „valoare adăugată reală în economie”, în timp ce realitatea spune o altă poveste. 

Economia României a intrat la finalul anului 2025 într-o recesiune tehnică, după două trimestre consecutive de scădere a Produsului Intern Brut (PIB). Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că în trimestrul III 2025 PIB-ul a scăzut cu 0,2% față de trimestrul precedent, iar în trimestrul IV cu 1,9%. Pe ansamblul anului, economia a înregistrat totuși o creștere de 0,6%.

Cum resimt cetățenii și gospodăriile

Efectele asupra gospodăriilor nu apar direct din cifrele PIB, ci se resimt în viața de zi cu zi prin încetinirea veniturilor și creșterea mai lentă a prețurilor. Salariile pot fi înghețate sau ajustate mai lent, bonusurile și orele suplimentare pot fi reduse, iar venitul real al familiei poate stagna sau chiar scădea ușor.

Cheltuielile familiilor devin mai prudente. Costurile mai mari la alimente, energie, chirii sau credite afectează bugetul, iar familiile pot fi nevoite să reducă economiile sau să-și majoreze temporar datoriile pentru a menține nivelul de trai. În mod obișnuit, cheltuielile discreționare, cum ar fi ieșirile în oraș, vacanțele, achizițiile mari și hobby-urile, sunt primele care sunt reduse.

Impactul asupra companiilor și mediului de afaceri

Companiile resimt recesiunea prin scăderea cererii pentru produse și servicii. În această perioadă, firmele pot amâna proiectele de investiții, pot ajusta costurile de operare și pot limita temporar angajările sau orele suplimentare. Totuși, recesiunile tehnice sunt, în general, moderate, iar producția și activitatea economică continuă, chiar dacă ritmul de creștere încetinește.

Recesiunea tehnică nu trebuie confundată cu depresiunea economică. Ea reprezintă o scădere temporară a PIB-ului real, fără a implica în mod necesar creșterea accelerată a șomajului sau falimente masive. Depresiunea economică este o scădere severă și prelungită a PIB-ului, de regulă de peste 10%, asociată cu pierderi majore de locuri de muncă, colapsul producției și al investițiilor, restrângerea creditului și volatilitate puternică pe piețele financiare.

Veștile bune

Investițiile de la bugetul de stat, evidențiate de Finanțe drept „cheltuieli de capital” au crescut. Când a preluat Ilie Bolojan mandatul de premier, cheltuielile de capital ale statului creșteau cu 1,8%. Datele din execuția bugetară pe tot anul 2025 arată că aceste cheltuieli au accelerat, până la o creștere de 2,9%, însă, în cea mai mare parte, datorită plăților din decembrie 2025. 

Cifrele arată o realitate: În primele 6-7 luni din mandatul lui Ilie Bolojan, din 6 indicatori economici analizați de Gândul, 5 s-au înrăutățit.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Prim pas spre oprirea dezmățului bugetar. Economist: S-au tăiat creșterile ”din pix” ale salariilor bugetarilor. Salarii înghețate până în 2028

Mișcare drastică a economiștilor unei bănci celebre. Au scăzut la jumătate prognoza economică pentru România, după anunțul că țara este în recesiune

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Bate vântul crizei. Afacerile au crescut sub nivelul inflației din 2025. Ce sectoare merg încă
10:35
Bate vântul crizei. Afacerile au crescut sub nivelul inflației din 2025. Ce sectoare merg încă
REACȚIE Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
16:59
Nazare îl contrazice pe Câciu: „Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
ECONOMIE Celebra bancă Rothschild a sprijinit preluarea operațiunilor Carrefour România de către Dedeman. Entitatea a avut de gestionat peste 800 mil. euro
16:28
Celebra bancă Rothschild a sprijinit preluarea operațiunilor Carrefour România de către Dedeman. Entitatea a avut de gestionat peste 800 mil. euro
FLASH NEWS Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele militare, din cauza riscului de spionaj
16:24
Polonia a interzis accesul mașinilor fabricate în China în bazele militare, din cauza riscului de spionaj
ECONOMIE Leu peste leu. Cum au ajuns covrigăriile „reginele” afacerilor din România. Care este topul simigeriilor și unde se află Luca și Petru
15:26
Leu peste leu. Cum au ajuns covrigăriile „reginele” afacerilor din România. Care este topul simigeriilor și unde se află Luca și Petru
ECONOMIE Cea mai mare bancă din lume vrea să fie bancherul „Consiliului Păcii”. Câte miliarde ar urma să gestioneze banca
14:48
Cea mai mare bancă din lume vrea să fie bancherul „Consiliului Păcii”. Câte miliarde ar urma să gestioneze banca
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Cât de adevărată este expresia că „frigul ți-a intrat în oase”?
SPORT Julia Sauter, cel mai bun REZULTAT din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice
12:58
Julia Sauter, cel mai bun REZULTAT din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice
PROIECT DE LEGE Categoriile de români care ar putea lua 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Ce arată un nou proiect de ordonanță de urgență
12:52
Categoriile de români care ar putea lua 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Ce arată un nou proiect de ordonanță de urgență
CONTROVERSĂ Concediat pentru că nu a vrut să dea mâna cu șeful. Ce a pățit un tânăr din Olanda
12:49
Concediat pentru că nu a vrut să dea mâna cu șeful. Ce a pățit un tânăr din Olanda
ULTIMA ORĂ Gaşca trapperului MGK 666 prinsă iar cu arme. Jandarmii le-au făcut alte dosare penale
12:34
Gaşca trapperului MGK 666 prinsă iar cu arme. Jandarmii le-au făcut alte dosare penale
NEWS ALERT PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj”
12:08
PSD cere PNL și USR să oprească disputa pe fondurile pentru relansare economică: „România nu își mai permite un nou blocaj”
Bolojan anunță că vrea să crească natalitatea, dar taie indemnizațiile mamelor și speranțele tinerilor de a-și lua casă. Ungaria și Polonia au o politică reală de încurajare a natalității: credite nerambursabile și tăieri de taxe pentru familii cu copii
12:00
Bolojan anunță că vrea să crească natalitatea, dar taie indemnizațiile mamelor și speranțele tinerilor de a-și lua casă. Ungaria și Polonia au o politică reală de încurajare a natalității: credite nerambursabile și tăieri de taxe pentru familii cu copii

Cele mai noi

Trimite acest link pe