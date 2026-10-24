Un copil poate avea note excelente, poate vorbi fluent o limbă străină și poate obține rezultate remarcabile la examene. Dar știe să își susțină o opinie? Are curajul să vorbească în fața celorlalți? Poate gestiona un eșec sau lua o decizie fără să caute permanent validare?

Sunt întrebări tot mai importante într-o lume în care tehnologia, inteligența artificială și schimbările sociale transformă felul în care copiii învață, comunică și se raportează la cei din jur.

Accesul imediat la informație, comunicarea digitală și ritmul accelerat al vieții aduc oportunități extraordinare, dar și provocări noi pentru dezvoltarea atenției, răbdării și autonomiei.

„Nu mi se pare că elevii de astăzi sunt neapărat mai timizi. Dimpotrivă.”, explică Nicoleta Dinescu, director academic Shakespeare School, care observă că provocările actuale țin mai ales de autocontrol, concentrare, răbdare și disponibilitatea pentru efort intelectual susținut.

În opinia profesorilor, răspunsul nu este întoarcerea la metodele educaționale de acum două decenii, ci adaptarea procesului de învățare la realitatea în care trăiesc copiii.

Paradoxul elevilor de nota 10: performanța nu înseamnă întotdeauna încredere în sine

Una dintre observațiile relevante ale profesorilor este că elevii cu rezultate academice foarte bune pot întâmpina dificultăți atunci când trebuie să vorbească liber, să își exprime opiniile sau să accepte posibilitatea de a greși.

„Am avut cursanți cărora le dădeau lacrimile când trebuiau să țină un discurs în fața colegilor sau care nu reușeau să își ridice privirea din pământ. Uneori, tocmai elevii cu rezultate excelente au o stimă de sine fragilă, pentru că ajung să își asocieze valoarea personală cu notele și performanțele școlare”, povestește Diana Graur, profesor de limba engleză la Shakespeare School.

O educație care valorizează exclusiv răspunsul corect riscă să lase în plan secund tocmai experiențele prin care elevii învață să aibă încredere în propriile idei.

Inteligența artificială schimbă felul în care copiii învață și comunică

Provocarea profesorilor și a părinților este să îi învețe pe copii să o folosească inteligent, fără să renunțe la gândirea independentă și la relațiile umane autentice.

Andreea Păunoiu, profesor de limba engleză și specialist mindfulness, povestește că a întâlnit inclusiv copii care i-au mărturisit că preferă să discute cu ChatGPT despre gândurile și problemele lor.

Această observație deschide o discuție importantă despre nevoia copiilor de a fi ascultați, înțeleși și sprijiniți emoțional, inclusiv într-o lume în care instrumentele digitale devin tot mai accesibile.

Diana Graur amintește și experiența unui elev de clasa a IV-a care, în timpul lecțiilor online de limba engleză, îi făcea semnul de derulare rapidă atunci când explicațiile i se păreau prea lungi.

Tehnologia poate oferi răspunsuri în câteva secunde. Educația trebuie să îi învețe pe copii să formuleze întrebări, să analizeze informațiile și să gândească singuri.

Notă pentru părinți: mai puțină presiune pentru perfecțiune, mai multă încredere în copil

Din dorința firească de a-i proteja, adulții pot ajunge uneori să intervină prea repede în fața dificultăților, fără să le ofere celor mici ocazia să descopere singuri soluții.

„O tendință pe care am observat-o la mulți părinți este de a încerca să își ferească copilul de suferință cu orice preț, ceea ce, din păcate, duce la fragilizarea stimei de sine, pentru că elimină toate ocaziile în care copilul își poate însuși abilități prețioase, care îl pot ajuta să se simtă competent”, explică Andreea Păunoiu, profesor de limba engleză.

Diana Graur, la rândul său mamă, vorbește despre importanța momentelor în care părinții sunt cu adevărat prezenți, fără telefoane sau alte activități care să le distragă atenția.

Copiii au nevoie să se simtă ascultați și apreciați pentru ceea ce sunt, nu doar pentru rezultatele pe care le obțin. Obiectivul este ca elevii să nu învețe doar să formuleze răspunsuri corecte, ci și să își exprime ideile, să își susțină punctele de vedere și să participe activ la conversații.

Educația viitorului începe cu încrederea pe care o construim astăzi

Într-o lume în care informațiile sunt accesibile instantaneu, iar inteligența artificială transformă numeroase profesii, pregătirea copiilor pentru viitor presupune mai mult decât acumularea de cunoștințe.