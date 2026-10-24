Ion Cristoiu: Guvernul Luca Niculescu lucrează. Lucrează la imaginea sa de Guvern care lucrează!

În Pastila sa editorială de sâmbătă, 24 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că „guvernul Luca Niculescu lucrează, dar lucrează la imaginea sa de guvern care lucrează”.

„Marți, 20 octombrie, Guvernul Luca Niculescu a depus jurământul de învestitură. Toți suntem, eram convinși, suntem convinși că Guvernul s-a apucat de lucru. Guvernul lucrează cum lucrează toate guvernele, cum lucrează toate instituțiile, fie și prin faptul că miniștrii, în frunte cu primul-ministru, iau un salariu. Problema este că actualul guvern vrea să ne convingă, vrea să ne arate în fiecare clipă că el lucrează. Am putea spune că imaginea pe care și-a propus-o acest guvern și la care lucrează este că e un guvern care lucrează, deci un guvern vrednic. Am întrebat-o pe Elena Udrea, la dialogul pe care îl am în fiecare sâmbătă cu domnia sa la Realitatea Plus, la ce imagine lucra Guvernul Boc, din care a făcut parte și domnia sa, și mi-a spus că era imaginea de guvern serios. Când a venit Guvernul Cioloș, a spus că acesta voia să lase impresia unui guvern, cum să zic, european. În cazul Guvernului Ilie Bolojan, s-a lucrat din plin și s-a plătit din plin pentru imaginea de guvern reformist, guvernul care aprinde lumina, deci, în șirul guvernelor postdecembriste.

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Guvernul Luca Niculescu vrea să treacă drept guvern vrednic și nu știu dacă el lucrează la administrarea țării, dar sigur lucrează din plin la imaginea sa de guvern vrednic. Lucrează din plin. Imediat după învestire a avut loc o ședință de guvern. Concluziile au fost date chiar în seara zilei de marți, la 22:54. La această ședință s-a și adoptat o ordonanță de urgență, prima din ultimele șase luni. Domnul premier a ținut un discurs. A doua zi au fost instalări. Premierul a fost la cinci ministere într-o singură dimineață. La fiecare minister, acolo unde un ministru a preluat mandatul, domnia sa a ținut o cuvântare, le-a dat indicații, a dat indicații ministrului instalat, care, la rândul lui, a ținut o cuvântare.

Ministrul de Externe a ținut o cuvântare și imediat a și luat o decizie, decizia de a se reînființa guvernul. Apoi, urmare a faptului că duhul domnului Țoiu bântuie mai departe, chiar și după plecare, prin acest minister, domnul ministru, ca semnal al noii politici externe a României, a vorbit cu ministrul de Interne al Republicii Moldova. Un pop-șoi după asta, tot în acest timp.

Joi, 22 octombrie, primarul general și toți primarii de sector au fost convocați pentru siguranța cetățenilor. Primarii cu asta se ocupă, de a avea grijă de cetățeni, dar s-a bifat și aici că se lucrează. Și domnul vicepremier lucrează.

Apoi, premierul l-a primit pe ambasadorul SUA, trimis de Trump. Cred că nici nu știe că l-a trimis. Cred că l-a trimis ca să stea de vorbă cu fiul său, cu familia, cu clanul. A stat de vorbă cu ambasadorul american. România pierde vremea; nici măcar despre cum se pun murăturile nu poți învăța de la el.

După asta, ministrul Sănătății a făcut și el ceva. Ministrul Educației s-a implicat în legătură cu situația din școli, a cerut încă 1.000 de posturi de paznici, dar și consilieri școlari. Apoi, miniștrii au participat la ședința de guvern.

Vineri, 23 octombrie, la ora 8:00, a avut loc o ședință extraordinară de guvern. S-a reluat tradiția de pe vremea lui Ponta, întreruptă de Guvernul Bolojan, ca înainte de ședința propriu-zisă premierul să țină o cuvântare. Eu am auzit-o transmisă la Radio România Actualități. De fapt, au început știrile de la ora 8:00, s-a dat o știre și apoi s-a făcut legătura cu Palatul Victoria. A vorbit el și apoi a venit buletinul meteo.

Da, da, deci avem Guvernul. Este clar că Guvernul lucrează, lucrează la imaginea sa de guvern care lucrează.”, a declarat Cristoiu.