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TAROM renunță la o rută istorică, după 16 ani. Cine va asigura de acum încolo traseul spre această destinație

TAROM renunță la o rută istorică, după 16 ani. Cine va asigura de acum încolo traseul spre această destinație
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TAROM întrerupe de sâmbâtă, 24 octombrie 2026, zborurile către Belgrad, după 16 ani, informează Profit.ro.

Compania TAROM întrerupe zborurile între București și Belgrad, după 16 ani de operațiuni pe această rută.

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Deși inițial TAROM plănuise să suspende serviciul doar pentru sezonul de iarnă, operatorul aerian a retras și zborurile de la vânzare pentru sezonul de vară 2027, semnalând astfel sfârșitul rutei lansate în 2010.

Belgradul se adaugă astfel unei liste de destinații la care TAROM a renunțat în ultimii ani: Londra Heathrow, Barcelona, Viena și München.

Ruta nu mai avea performanța comercială necesară, iar TAROM încearcă să renunțe la cursele neprofitabile, în cadrul procesului de restructurare.

Pe viitor, acest traseu va fi asigurat doar prin intermediul Air Serbia.

Ruta București-Belgrad a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de pasageri în ultimii ani.

TAROM are coduri comune pe cele 11 servicii săptămânale existente ale Air Serbia între cele două capitale, precum și pe zboruri de la Belgrad la Stockholm, Ljubljana, Oslo, Podgorica, Tivat și Zagreb.

La rândul ei, compania Air Serbia își plasează codul de identificare și numerele de zbor pe serviciile operate de TAROM de la București la Cluj, Iași, Oradea și Chișinău, pe lângă propriile zboruri TAROM către Belgrad.

TAROM se restructurează

TAROM se află în mijlocul unui program de restructurare susținut de stat. În 2024, CE a aprobat un ajutor de restructurare de 95,3 milioane de euro pentru transportatorul aerian.

Compania a avut o pierdere de 37 milioane de euro în 2025, având în același timp datorii financiare de aproximativ 176,9 milioane de euro.

Întreruperea serviciului către Belgrad contrazice strategia recent enunțată de fostul CEO TAROM, Bogdan Costas, de a dezvolta Bucureștiul într-un mini-hub balcanic.

„Dorim să poziționăm Bucureștiul ca un hub regional care să conecteze destinații balcanice precum Belgrad, Cluj sau Sarajevo cu hub-uri majore precum Amsterdam, Paris sau Madrid. De asemenea, luăm în considerare cooperarea cu companii aeriene regionale mai mici, cum ar fi cea pe care o avem cu Air Serbia”, a declarat, chiar în aprilie, Costaș.

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