Un incendiu a cuprins reședința montană a lui Adolf Hitler din landul Bavaria, cunoscută sub numele „Cuibul Vulturului”. Aproximativ 200 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge flăcările de la fostul refugiu nazist, situat într-o zonă izolată și greu accesibilă, pe vârful Obersalzberg din sudul Germaniei, transmit BBC și The Guardian.

Poliția germană a anunțat, sâmbătă, că a reținut deja un suspect.

Pompierii au văzut flăcările înălțându-se în aer pe măsură ce se apropiau de reședința Kehlsteinhaus a dictatorului nazist, pentru a constata apoi că edificiul era „cuprinsă în totalitate de flăcări”, a declarat poliția.

„O persoană suspectă a fost reținută provizoriu”, au precizat aceștia într-un comunicat ulterior, adăugând că nimeni nu a fost rănit în urma incendiului.

Purtătoarea de cuvânt a poliției, Lisa Maier, a declarat că pompierii au întâmpinat dificultăți în stingerea incendiului din cauza amplasării clădirii la o altitudine de 1.834 de metri.

Clădirea era accesibilă doar cu „aparate de respirat cu presiune”, a spus ea.

Autoritățile au fost alertate cu privire la incendiu vineri seara, când un detector de fum a declanșat alarma de incendiu în jurul orei locale 21:50, a declarat poliția.

Nu a fost oferită nicio cauză posibilă a incendiului, dar presa germană a relatat că anchetatorii suspectează că acesta ar fi fost provocat intenționat.

În timp ce zăpada cădea pe vârful alpin, „Cuibul Vulturului” era încă în flăcări în primele ore ale zilei de sâmbătă, după cum a arătat o cameră meteorologică.

Potrivit unui fotograf AFP, polițiștii au blocat accesul pe drumul care duce la centrul de retragere.

Pompierii nu au găsit pe nimeni în interiorul clădirii.

Maier a declarat că poliția continuă ancheta, dar va ține o conferință de presă mai târziu, sâmbătă.

Tabloidul german „Bild” a relatat că autoritățile au arestat un motociclist pe care l-au întâlnit în drum spre locul incidentului.

Construit între 1937 și 1938, „Cuibul Vulturului” a fost conceput pentru a servi drept monument al regimului lui Hitler, deși dictatorul a vizitat complexul foarte rar.

A supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial fără a suferi daune și, începând din 1952, găzduiește o expoziție care prezintă istoria nazistă a clădirii, precum și un restaurant.

Potrivit BBC, dictatorul nazist a folosit această reședință de vacanță, situată deasupra orașului Berchtesgaden, ca sediu temporar al guvernului și s-a întâlnit acolo cu comandanții săi pentru a planifica invazia URSS în 1941.

Hitler a folosit zona și ca decor pentru filme de propagandă în care era prezentat ca un iubitor al animalelor și al naturii.