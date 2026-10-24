Prima pagină » Știri externe » „Cuibul Vulturului”, celebrul refugiu montan al lui Hitler din Bavaria, a luat foc. 200 de pompieri s-au luptat cu flăcările. De ce crede poliția germană că incendiul ar fi fost provocat

„Cuibul Vulturului”, celebrul refugiu montan al lui Hitler din Bavaria, a luat foc. 200 de pompieri s-au luptat cu flăcările. De ce crede poliția germană că incendiul ar fi fost provocat

Melania Agiu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un incendiu a cuprins reședința montană a lui Adolf Hitler din landul Bavaria, cunoscută sub numele „Cuibul Vulturului”. Aproximativ 200 de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge flăcările de la fostul refugiu nazist, situat într-o zonă izolată și greu accesibilă, pe vârful Obersalzberg din sudul Germaniei, transmit BBC și The Guardian.

Captură foto: Bild

Poliția germană a anunțat, sâmbătă, că a reținut deja un suspect.

Pompierii au văzut flăcările înălțându-se în aer pe măsură ce se apropiau de reședința Kehlsteinhaus a dictatorului nazist, pentru a constata apoi că edificiul era „cuprinsă în totalitate de flăcări”, a declarat poliția.

„O persoană suspectă a fost reținută provizoriu”, au precizat aceștia într-un comunicat ulterior, adăugând că nimeni nu a fost rănit în urma incendiului.

Purtătoarea de cuvânt a poliției, Lisa Maier, a declarat că pompierii au întâmpinat dificultăți în stingerea incendiului din cauza amplasării clădirii la o altitudine de 1.834 de metri.

Clădirea era accesibilă doar cu „aparate de respirat cu presiune”, a spus ea.

Autoritățile au fost alertate cu privire la incendiu vineri seara, când un detector de fum a declanșat alarma de incendiu în jurul orei locale 21:50, a declarat poliția.

Nu a fost oferită nicio cauză posibilă a incendiului, dar presa germană a relatat că anchetatorii suspectează că acesta ar fi fost provocat intenționat.

În timp ce zăpada cădea pe vârful alpin, „Cuibul Vulturului” era încă în flăcări în primele ore ale zilei de sâmbătă, după cum a arătat o cameră meteorologică.

Potrivit unui fotograf AFP, polițiștii au blocat accesul pe drumul care duce la centrul de retragere.

Pompierii nu au găsit pe nimeni în interiorul clădirii.

Maier a declarat că poliția continuă ancheta, dar va ține o conferință de presă mai târziu, sâmbătă.

Tabloidul german „Bild” a relatat că autoritățile au arestat un motociclist pe care l-au întâlnit în drum spre locul incidentului.

Construit între 1937 și 1938, „Cuibul Vulturului” a fost conceput pentru a servi drept monument al regimului lui Hitler, deși dictatorul a vizitat complexul foarte rar.

A supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial fără a suferi daune și, începând din 1952, găzduiește o expoziție care prezintă istoria nazistă a clădirii, precum și un restaurant.

Potrivit BBC, dictatorul nazist a folosit această reședință de vacanță, situată deasupra orașului Berchtesgaden, ca sediu temporar al guvernului și s-a întâlnit acolo cu comandanții săi pentru a planifica invazia URSS în 1941.

Hitler a folosit zona și ca decor pentru filme de propagandă în care era prezentat ca un iubitor al animalelor și al naturii.

Comentarii 1
  • P Alui

    Nazismul a fost o altă formă de extremă stânga:
    Uitați-vă la detalii:
    – denumirea partidului “… socialist…”,
    – steagul roșu,
    – lagărele de muncă,
    – colectivismul (eliminarea drepturilor persoanei în “beneficiul” comunității- vezi programul de eutanasiere a persoanelor cu disabilitati),
    – economia planificată (programul de autostrăzi, programul de generare a petrolului din cărbune, programul de înarmare),
    – alianța cu Stalin!
    Etichetă de “extrema dreapta” le-a fost aplicată după ce au atacat Rusia de către politicienii și intelectualii de stânga din occident, eticheta care a fost necombătută din păcate la timp de politicienii de dreapta.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TAXE Administrația Trump a decis să elimine o parte din tarifele de 50% impuse Canadei. Cum ar putea ajuta această decizie candidații republicani la alegerile din noiembrie
11:24
Administrația Trump a decis să elimine o parte din tarifele de 50% impuse Canadei. Cum ar putea ajuta această decizie candidații republicani la alegerile din noiembrie
PROTEST Alertă maximă în Franța. Ministerul de Interne trimite 70.000 de polițiști și jandarmi pe străzi pentru o nouă zi de proteste. Vor fi mobilizate inclusiv drone, elicoptere și vehicule blindate. Ce riscă cei care vor participa la o demonstrație interzisă
10:13
Alertă maximă în Franța. Ministerul de Interne trimite 70.000 de polițiști și jandarmi pe străzi pentru o nouă zi de proteste. Vor fi mobilizate inclusiv drone, elicoptere și vehicule blindate. Ce riscă cei care vor participa la o demonstrație interzisă
ANALIZA de 10 Kaliningrad și retorica amenințătoare a lui Putin. Ce se ascunde, de fapt, în spatele declarațiilor făcute de liderul de la Kremlin
10:00
Kaliningrad și retorica amenințătoare a lui Putin. Ce se ascunde, de fapt, în spatele declarațiilor făcute de liderul de la Kremlin
ALEGERI Radiografia unei toamne electorale în Europa: Serbia, Bulgaria și Spania își reconfigurează viitorul politic la urne
09:37
Radiografia unei toamne electorale în Europa: Serbia, Bulgaria și Spania își reconfigurează viitorul politic la urne
CONTROVERSĂ Cum încearcă Putin și Xi să salveze regimul din Cuba. Blocada impusă de Trump a adus insula în pragul colapsului energetic
09:00
Cum încearcă Putin și Xi să salveze regimul din Cuba. Blocada impusă de Trump a adus insula în pragul colapsului energetic
ISTORIE Donald Trump este mai admirat de republicani decât Ronald Reagan și Abraham Lincoln. Liderul de la Casa Albă se consideră cel mai „măreț” președinte din toate timpurile
08:00
Donald Trump este mai admirat de republicani decât Ronald Reagan și Abraham Lincoln. Liderul de la Casa Albă se consideră cel mai „măreț” președinte din toate timpurile
Mediafax
INCREDIBIL! Cum ar fi acționat Alexandru Toader, FIUL fostului ministru al Justiției, cu studentele. Procurorii descriu un tipar REPETAT
Digi24
Milioane de oameni iau aceste suplimente pentru memorie. Un studiu de doi ani arată că nu au efectul așteptat
Cancan.ro
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Adevarul
Banii reținuți din pensiile speciale şi cele militare ar putea fi restituiți până în 2028. Ce prevede proiectul și cine este exclus de la plată
Mediafax
Escrocherie INCREDIBILĂ! Cinci angajați ai unei loterii au aflat numerele norocoase. Ce a URMAT
Click
Fiul Mădălinei Apostol rupe tăcerea! Cine i-ar fi furat gențile mamei sale în valoare de zeci de mii de euro?
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Scandal cu iz de telenovelă la vârful Armatei! A sunat la 112 după o ceartă conjugalā cu generalul Berdilă
Ce se întâmplă doctore
O simplă julitură se poate transforma într-o infecție periculoasă la copii. La ce trebuie să fie atenți părinții
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică? Latrinele fără intimitate și controversa buretelui comun
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
GALERIE FOTO Muzeul pe roți al României a revenit în Sectorul 4. Pot fi admirate peste 200 de autovehicule istorice
11:29
Muzeul pe roți al României a revenit în Sectorul 4. Pot fi admirate peste 200 de autovehicule istorice
FLASH NEWS Luca Niculescu dezvăluie că îl cunoaște pe Nicușor Dan încă de la începutul anilor 2000. Ce amintiri au cei doi cu fostul președinte Emil Constantinescu. S-au întâlnit în aceeași formulă, după 26 de ani
11:26
Luca Niculescu dezvăluie că îl cunoaște pe Nicușor Dan încă de la începutul anilor 2000. Ce amintiri au cei doi cu fostul președinte Emil Constantinescu. S-au întâlnit în aceeași formulă, după 26 de ani
EVENIMENT Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu, la conferința Gândul Euro Industry Summit. Cum pregătește România strategia de investiții pentru bugetul UE 2028–2034
11:00
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu, la conferința Gândul Euro Industry Summit. Cum pregătește România strategia de investiții pentru bugetul UE 2028–2034
FINANCIAR TAROM renunță la o rută istorică, după 16 ani. Cine va asigura de acum încolo traseul spre această destinație
10:38
TAROM renunță la o rută istorică, după 16 ani. Cine va asigura de acum încolo traseul spre această destinație
VIDEO Ion Cristoiu: Guvernul Luca Niculescu lucrează. Lucrează la imaginea sa de Guvern care lucrează!
10:18
Ion Cristoiu: Guvernul Luca Niculescu lucrează. Lucrează la imaginea sa de Guvern care lucrează!
NEWS ALERT UDMR este prima „victimă” dacă proiectul AUR de modificare a legii electorale ajunge act normativ. Formațiunea maghiară riscă să nu atingă pragul de intrare în Parlament
10:18
UDMR este prima „victimă” dacă proiectul AUR de modificare a legii electorale ajunge act normativ. Formațiunea maghiară riscă să nu atingă pragul de intrare în Parlament

Cele mai noi

Trimite acest link pe