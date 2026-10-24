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Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu, la conferința Gândul Euro Industry Summit. Cum pregătește România strategia de investiții pentru bugetul UE 2028–2034

Gilda Popa
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Mihai Ghigiu, la conferința Gândul Euro Industry Summit. Cum pregătește România strategia de investiții pentru bugetul UE 2028–2034
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Închiderea PNRR, accelerarea absorbției fondurilor europene și pregătirea următorului ciclu de investiții din sumele alocate României în Bugetul UE 2028-2034 sunt prioritățile anunțate de noul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene. Mihai Ghigiu va detalia aceste subiecte marți, 27 octombrie, la conferința „EURO INDUSTRY SUMMIT 2026 – ediția a III-a. Rolul țărilor din CEE și al României în strategia industrială a UE”. Dezbaterea organizată de Gândul aduce la masa discuțiilor autorități de reglementare și lideri din mediul de business, care vor vorbi despre agenda de reforme și investiții pentru noua rundă de bani europeni.

România intră într-o etapă decisivă pentru noul cadru financiar multianual al UE. Guvernul trebuie să accelereze implementarea programelor actuale, să închidă PNRR fără pierderi și să pregătească strategia prin care vor fi utilizate fondurile europene în perioada 2028–2034.

O miză financiară de peste 60 de miliarde de euro

Pentru România, miza financiară este de aproximativ 60,2 miliarde de euro, potrivit alocării propuse de Comisia Europeană, încă dependentă de negocierile asupra viitorului buget multianual.

Aceste obiective se află în centrul agendei Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), dar și al dezbaterilor pe care Gândul le propune la cea de-a treia ediție a conferinței Euro Industry Summit 2026, organizată marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest.

Conferința organizată de Gândul pune în dezbatere legătura dintre aceste priorități și nevoile economiei românești. Cum pot fi orientate finanțările europene către creșterea competitivității industriale? Ce investiții sunt necesare în energie și infrastructură? Cum pot digitalizarea, agricultura și tranziția de mediu să contribuie la dezvoltarea economică și la reducerea decalajelor regionale?

Viitorul politicii de coeziune și bugetul multianual 2028-2034 al UE, în centrul dezbaterii

Mihai Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, deschide, la conferința Euro Industry Summit 2026, dezbaterile pe tema oportunităților pe care le deschide pentru România bugetul european 2028–2034 și prioritățile naționale în negocierile privind viitorul cadru financiar multianual.

Temele includ viitorul politicii de coeziune și domeniile care vor mai putea beneficia de finanțare europeană, continuarea finanțării marilor proiecte de infrastructură — de la autostrăzi și spitale până la infrastructura rutieră și feroviară și lucrările civile —, precum și perspectivele Politicii Agricole Comune după 2028, inclusiv în ceea ce privește subvențiile și finanțarea proiectelor. Agenda cuprinde, de asemenea, inițiativele europene din domeniul energiei, viitorul Fondului pentru Modernizare și alte oportunități de finanțare a proiectelor energetice, prioritățile României în acest sector, rolul digitalizării în viitorul buget european și inițiativele UE privind protecția mediului.

Comisia Europeană (CE) propune ca implementarea resurselor financiare aflate în regim partajat (alocările pentru statele membre) să se realizeze prin intermediul unui instrumentul strategic comun pentru politica de coeziune, politica agricolă comună, politica comună în domeniul pescuitului, migrație, securitate și afaceri interne și Fondul Social pentru Climă, respectiv prin Planul de Parteneriat Național și Regional (PPNR).

Mihai Ghigiu: Avem nevoie de alocări predictibile și de o componentă regională puternică

MIPE urmează să coordoneze elaborarea PPNR, împreună cu Ministerul Finanțelor, celelalte ministere, autoritățile locale și partenerii sociali. Potrivit lui Ghigiu, un prim proiect al planului ar urma să fie prezentat la jumătatea anului 2027, după consultări.

El a subliniat necesitatea pregătirii din timp a viitorului plan de investiții, în paralel cu negocierile purtate la Bruxelles.

„Avem nevoie de alocări predictibile, avem nevoie de o componentă regională puternică și mai ales avem nevoie de condiții care să ne permită utilizarea în continuare a fondurilor europene, mai ales pentru investiții mari”, a declarat Ghigiu. El a precizat că va susține politica de coeziune ca principal instrument de reducere a decalajelor, în paralel cu măsurile pentru creșterea competitivității.

De la strategia Guvernului la prioritățile economiei

Miza dezbaterii depășește negocierea unei alocări financiare. Pregătirea bugetului UE 2028–2034 presupune alegerea priorităților, corelarea investițiilor cu resursele naționale și capacitatea de a transforma proiectele în rezultate economice concrete. Gândul aduce aceste decizii în dialog cu mediul de afaceri, într-un moment în care se conturează direcția investițiilor care vor influența economia României în următorii șapte ani.

La Euro Industry Summit 2026 participă reprezentanți de la vârful administrației publice, decidenți din ministerele care gestionează investițiile europene și principalele sectoare economice, conducerea unor autorități de reglementare și instituții strategice, alături de lideri din mediul de afaceri. Printre speakerii anunțați se numără, alături de Mihai Ghigiu și Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, și Cristian Bușoi, fost secretar de stat și fost președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) a Parlamentului European.

Digitalizare, investiții în infrastructură, agricultură și mediu

La secțiunea dedicată digitalizării participă Daniel Zamfir, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Valeriu Ștefan Zgonea, președintele ANCOM și fost președinte al Camerei Deputaților, și Stelian Cristea, adjunct al directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică.

Pe tema investițiilor în infrastructură vor vorbi Ciprian Șerban, deputat și fost ministru al Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor, Gabriel Budescu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, și Cristian Andrei, director de siguranță în cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Sesiunea dedicată agriculturii și mediului îi va reuni pe Natalia-Elena Intotero, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mihaila Frăsineanu, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Mircea Fechet, deputat și fost ministru al Mediului, Constantin Bîrcă, director general adjunct al APIA, Adrian-Ionuț Chesnoiu, director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Andrei Corlan, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu, Laurențiu Păștinaru, vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, și un reprezentant al companiei Carmistin. Conferința va fi moderată de Bogdan Pavel, senior jurnalist Gândul.

Conferința Euro Industry Summit 2026 – ediția a III-a are loc marți, 27 octombrie, la Athénée Palace Bucharest, sala Regina Maria și este susținută de partenerii Electrica, Banca Transilvania, Electromontaj, RetuRO, Philip Morris, PPC, Transgaz, Transelectrica, Proger Global Network, Erbașu, Elektra Invest, Romgaz, Concelex, Alive Capital, AVIMI, Agro Chirnogi, ANIOEST, Nuclearelectrica, Intercereal, Waldevar și Tecnic, ALRO Slatina.

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