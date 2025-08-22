Prima pagină » Diverse » Parchetul îl contrazice pe deputatul USR Stelian Ion în cazul afirmațiilor cu privire la dosarul Nordis

Parchetul îl contrazice pe deputatul USR Stelian Ion în cazul afirmațiilor cu privire la dosarul Nordis

22 aug. 2025, 22:29, Diverse
Parchetul îl contrazice pe deputatul USR Stelian Ion în cazul afirmațiilor cu privire la dosarul Nordis

Deputatul USR și fost ministru al Justiției Stelian Ion a declarat, vineri, că ancheta în dosarul Nordis stagnează deoarece Ministerul Public nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. Parchetul General susține că afirmațiile parlamentarului sunt false.

„Având în vedere afirmațiile false făcute pe o rețea de socializare de către un deputat în Parlamentul României cu privire la faptul că, în ‘Dosarul Nordis’, ‘Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor’, pentru corecta informare a publicului și în spiritul transparenței instituționale, facem următoarele precizări. DIICOT nu a solicitat Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de ordonator principal de credite, fonduri pentru efectuarea expertizelor la care se face referire în postare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de ordonator principal de credite, virează sumele aferente efectuării expertizelor în dosare penale pe baza solicitărilor ordonatorilor secundari de credite și în limitele alocărilor bugetare.
Din verificările efectuate la DIICOT a rezultat că, în dosarul la care se face referire în postarea menționată, nu a fost dispusă și efectuată nici o expertiză”, transmite Parchetul General într-un comunicat de presă.

Stelian Ion, fost ministrul al Justiției, a reproșat vineri, într-o postare pe Facebook, tergiversarea anchetei în dosarul Nordis.

„După ridicarea controlului judiciar și a sechestrelor în dosarul Nordis, aflu acum că ancheta stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. Jumătate de an pierdut, infractori care zâmbesc și păgubiți disperați. Așa se tergiversează dosarele penale, uneori până la prescripție. Dosarul acesta pare ‘forfecat’ din ambele părți: dinspre Curtea de Apel București – unde s-a ridicat controlul judiciar, iar motivarea judecătoarei care a ridicat sechestrul este halucinantă, rescriind practic o parte din dreptul procesual penal – dar și dinspre conducerea Ministerului Public, care nu asigură resursele necesare pentru expertiza financiar-contabilă. Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane păgubite de escroci? Că statul le ține partea infractorilor? Mi-aș dori să fiu contrazis de fapte, dar realitatea arată altceva”, susține Stelian Ion.

Stelian Ion a revenit cu un mesaj în care dă vina pe conducerea DIICOT pentru tergiversarea dosarului.

„Mulțumesc PG pentru aceste precizări! Precizez la rândul meu următoarele: la nivel de DIICOT cineva își bate joc de dosar și îi minte pe păgubiți, iar chestiunea asta ar trebui cercetată de Inspecția Judiciară. Procurorul de caz sau procurorul-șef DIICOT țin pe loc dosarul Nordis, prin nedispunerea expertizei financiar-contabile în cauză, în vreme ce vina pentru această situație este aruncată de la nivel de DIICOT în fața păgubiților exclusiv asupra Parchetului General de pe lângă ICCJ. Aștept precizări lămuritoare din partea conducerii DIICOT. Tăcerea poate fi și ea grăitoare”, afirmă Stelian Ion.

Mediafax
Anunțul făcut de ministrul Apărării, după ce rezerviștii au primit 'ordine de chemare'
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un e-mail trimis din greșeală i-a propulsat spectaculos cariera: „Eram convins că sunt la un pas de șomaj”
Mediafax
Kremlinul nu este pregătit pentru summitul Putin-Zelenski. Declarațiile date de Serghei Lavrov
Click
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
Wowbiz
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
O comună s-a trezit cu maşinile blocate în curţi. Şoseaua, înălţată cu 80 de cm
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Cutremur vineri seară în România! Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Vladimir Putin și-a modificat fața. Secretul liderului de la Kremlin: Uitați-vă la fața lui, vedeți cum s-a schimbat
Evz.ro
Taxă pentru români la achitarea facturii de energie. La 50 de lei, taxa este 22 de lei
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Georgiana și Cătălin, tinerii care și-au pus capăt zilelor pe A1, s-au logodit cu puțin timp înainte să recurgă la gestul extrem. Fata a postat imaginile: „Ești regele meu. Te voi iubi toată viața!”
Kfetele
Profesoara din Craiova care a murit în condiții grele, fiind înjunghiată de propriul soț, și-a ținut fiica de mână până în ultima clipă a vieții sale! Ce i-a transmis aceasta, fiicei de doar 11 ani?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
A fost descoperit momentul în care peștii au făcut primii pași pe uscat
EXTERNE Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE
22:10
Ungaria condamnă atacurile Ucrainei asupra unei conducte de petrol din Rusia /Budapesta s-a consultat cu Trump și cere intervenția UE
EXTERNE Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române
21:56
Nicușor Dan pleacă din nou în Republica MOLDOVA! Președintele, invitat de Maia Sandu să participe la ceremonia Zilei Limbii Române
TURISM Anunț pentru deținătorii de pașapoarte simple temporare: Va fi implementat începând din 15 septembrie 2025
21:32
Anunț pentru deținătorii de pașapoarte simple temporare: Va fi implementat începând din 15 septembrie 2025
NEWS ALERT Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Vijelii și averse cu descărcări electrice / Sunt înregistrate pagube
21:00
Alertă de Cod PORTOCALIU în București și în alte 14 localități din Ilfov: Vijelii și averse cu descărcări electrice / Sunt înregistrate pagube
EXTERNE Japonia și națiunile africane au ajuns la un ACORD privind aprovizionarea cu minerale critice/ Influența Chinei provoacă îngrijorări majore
20:51
Japonia și națiunile africane au ajuns la un ACORD privind aprovizionarea cu minerale critice/ Influența Chinei provoacă îngrijorări majore