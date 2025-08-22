Parchetul îl contrazice pe deputatul USR Stelian Ion în cazul afirmațiilor cu privire la dosarul Nordis

Deputatul USR și fost ministru al Justiției Stelian Ion a declarat, vineri, că ancheta în dosarul Nordis stagnează deoarece Ministerul Public nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. Parchetul General susține că afirmațiile parlamentarului sunt false.

„Având în vedere afirmațiile false făcute pe o rețea de socializare de către un deputat în Parlamentul României cu privire la faptul că, în ‘Dosarul Nordis’, ‘Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor’, pentru corecta informare a publicului și în spiritul transparenței instituționale, facem următoarele precizări. DIICOT nu a solicitat Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de ordonator principal de credite, fonduri pentru efectuarea expertizelor la care se face referire în postare. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de ordonator principal de credite, virează sumele aferente efectuării expertizelor în dosare penale pe baza solicitărilor ordonatorilor secundari de credite și în limitele alocărilor bugetare.

Din verificările efectuate la DIICOT a rezultat că, în dosarul la care se face referire în postarea menționată, nu a fost dispusă și efectuată nici o expertiză”, transmite Parchetul General într-un comunicat de presă.

Stelian Ion, fost ministrul al Justiției, a reproșat vineri, într-o postare pe Facebook, tergiversarea anchetei în dosarul Nordis.

„După ridicarea controlului judiciar și a sechestrelor în dosarul Nordis, aflu acum că ancheta stagnează de aproape jumătate de an pentru că Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor. Jumătate de an pierdut, infractori care zâmbesc și păgubiți disperați. Așa se tergiversează dosarele penale, uneori până la prescripție. Dosarul acesta pare ‘forfecat’ din ambele părți: dinspre Curtea de Apel București – unde s-a ridicat controlul judiciar, iar motivarea judecătoarei care a ridicat sechestrul este halucinantă, rescriind practic o parte din dreptul procesual penal – dar și dinspre conducerea Ministerului Public, care nu asigură resursele necesare pentru expertiza financiar-contabilă. Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane păgubite de escroci? Că statul le ține partea infractorilor? Mi-aș dori să fiu contrazis de fapte, dar realitatea arată altceva”, susține Stelian Ion.

Stelian Ion a revenit cu un mesaj în care dă vina pe conducerea DIICOT pentru tergiversarea dosarului.