Ioana Zafira
17 dec. 2025, 09:00, Diverse
(P)CJ Olt a organizat un eveniment dedicat prevenirii traficului de persoane şi combaterii violenţei domestice

200 de tineri din Olt au învăţat, în cadrul unui eveniment organizat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, despre cum poate fi prevenită violenţa domestică, cât şi riscul de a cădea victima reţelor de trafic de persoane. 

Evenimentul a reunit specialişti din cadrul Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratului de Poliție Județean Olt, Inspectoratului Școlar Olt și Colegiului Psihologilor.

„Evenimentul a adus în fața participanților mesaje puternice despre recunoașterea abuzului, prezentate de reprezentanții DGASPC Olt și IPJ Olt, intervenții ale psihologilor, care au vorbit despre impactul emoțional al violenței, un moment video – Break the Silence – care i-a făcut pe tineri să reflecteze la curajul de a cere ajutor, discuții despre siguranță, limite și sprijin, pornind de la cazuri reale”, spun orgnizatorii.

Simpozionul a continuat cu o secțiune specială dedicată Anului Național al Copilului, în care copiii din centrele de servicii sociale au transmis prin momente artistice și prezentări un mesaj clar: fiecare copil are dreptul la protecție, grijă și un mediu sigur.

„Consiliul Județean Olt susține toate demersurile care promovează siguranța, conștientizarea și educația — pentru ca niciun copil și niciun adult să nu treacă singur prin violență.

Dacă cineva este în pericol, sunați la 112. Sprijinul DGASPC Olt este gratuit, confidențial și disponibil 24/7″. 

RECOMANDAREA AUTORULUI:

(P)Se lucrează la DJ 546C Potcoava–Perieți, iar proiectul este finanţat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

(P) Spitalul din Slatina a achiziţionat un angiograf. Pacienţii nu vor mai fi nevoiţi să meargă în alt judeţ

