Prima pagină » Diverse » (P)Se lucrează la DJ 546C Potcoava–Perieți, iar proiectul este finanţat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny"

(P)Se lucrează la DJ 546C Potcoava–Perieți, iar proiectul este finanţat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Ioana Zafira
16 dec. 2025, 11:09, Diverse

Se lucrează  la DJ 546 C Potcoava–Perieți, anunţă cei de la Consiliul Judeţean Olt. Până la sfârșitul anului, 4 km vor avea două straturi de asfalt, parte din cei 6 km incluși în proiectul de modernizare, mai spun autorităţile judeţene.

Proiectul este finanțat prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, însă, în contextul sistării plăților de către Guvern, Consiliul Județean Olt a decis să ducă investiția mai departe, folosind resurse proprii.

La sfârșitul lunii septembrie, au fost alocate 7 milioane lei din excedentul bugetar, pentru a permite demararea modernizării. Lucrările au început, așadar, din bugetul propriu al CJ Olt, urmând ca sumele să fie recuperate ulterior din fonduri guvernamentale.

„În zilele ce urmează vom prezenta și stadiul celorlalte două investiții derulate prin Anghel Saligny: ➡ DJ 643 Bobu – Voineasa – Balș (24,211 km) ➡ DJ 703C Cungrea – Verguleasa (11,6 km)”, mai spun cei de la CJ Olt.

Cele mai noi