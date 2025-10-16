Prima pagină » Diverse » Peste 70.000 de vizitatori la cel mai important eveniment dedicat oraşelor viitorului, organizat de Antena 3 CNN alături de Salonul Auto Bucureşti

16 oct. 2025, 15:23, Diverse
Antena 3 CNN, în parteneriat cu Salonul Auto București & Accesorii, a creat la Romexpo, în perioada 7-12 octombrie 2025, un punct de referință pe harta inovației și sustenabilității prin intermediul evenimentului Smart Urban Mobility 2025, platforma care conectează tehnologia, viziunea cu energia oamenilor dedicați schimbării.

Pe parcursul a șase zile pline de demonstrații, conferințe și experiențe interactive, 75.355 de vizitatori au descoperit cele mai noi soluții de mobilitate inteligentă, vehicule electrice, concepte de oraș sustenabil și tehnologii digitale care modelează transportul viitorului. Orașe smart din România au avut standuri de prezentare la această spectaculoasa expoziție, iar patru universități tehnice de top au adus în fața publicului proiecte revoluționare de cercetare în domeniu.

Antena 3 CNN, partener activ al schimbării

La standul Antena 3 CNN, vizitatorii au participat la demonstrații live, activări interactive și transmisiuni exclusive, care au adus în prim-plan mobilitatea viitorului. Antena 3 CNN a acoperit evenimentul cu peste 320 de minute de transmisii live care au conectat publicul la dezbaterile de la fața locului.

Salonul Auto Bucuresti a ajuns la editia 22. Acest lucru înseamnă continuitate, performanta, înseamnă capacitatea de a oferi încredere. In toti acești ani, organizatorii au adus impreuna energiile celor care reușesc în prezent sa schimbe România, din punct de vedere al modului în care ne deplasăm, al felului în care am ajuns să apreciam tehnologia și o folosim. Antena 3 CNN organizează pentru prima dată SUM. E o provocare si le mulțumim tuturor celor 28 de parteneri care sunt prezenți ca expozanți în proiectul nostru”, a declarat Adrian Ursu director executiv Antena 3 CNN.

Dezbateri de top și recunoașterea performanței

În cadrul ediției din 2025, 32 de speakeri de top, lideri din industrie, reprezentanți ai autorităților, inovatori și experți în energie verde, au participat la sesiunile de dezbatere ale Antena 3 CNN. Rezultatul: conturarea unei viziuni integrate asupra mobilității inteligente în România și Europa.

Evenimentul a reunit 28 de expozanti din domeniile auto, tehnologic și energetic. iar inovația a fost celebrată în cadrul Galei Smart Winners of Urban Mobility. Publicul a putut interacționa cu furnizori de soluții de management al traficului sau de statii de încărcare, producatori de mașini verzi, dar și de tramvaie, autobuze care funcționează cu energie curată. Inovația a fost celebrată în cadrul Galei Smart Winners of Urban Mobility. Opt premii speciale au fost acordate proiectelor care abordează responsabil si inteligent mobilitatea urbană

Copiii au fost, de asemenea, în centrul atenției. Sute de elevi au fost interesați de standul Antena 3 CNN, iar pe platforma exterioară a SAB s-au bucurat de cursuri si demonstrații practice de siguranță rutieră.

Zona destinată Campionatului Mondial de Formula 1 si demonstrațiile interactive ale aplicațiilor de mobilitate urbana au constituit un punct de atracție pentru zecile de mii de oameni prezenți la SAB si SUM.

Un pas real spre orașe mai inteligente

Smart Urban Mobility 2025 a demonstrat atunci când autoritățile, mediul privat și jurnaliștii colaborează, schimbarea devine realitate. Prin astfel de evenimente, România face pași siguri pe drumul către un model urban mai eficient, mai verde și mai accesibil tuturor.

Antena 3 CNN arată din nou este si va fi un liant al ideilor care inspiră și conectează oamenii pentru un viitor sustenabil, inteligent și mobilitate spre succes.

