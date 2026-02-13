Prima pagină » Diverse » Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Asta este recesiunea, asta este Guvernul Bolojan: recesiune, stagflație, inflație foarte mare!”

Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Asta este recesiunea, asta este Guvernul Bolojan: recesiune, stagflație, inflație foarte mare!”

13 feb. 2026, 13:57, Diverse
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Asta este recesiunea, asta este Guvernul Bolojan: recesiune, stagflație, inflație foarte mare!”

„Politica găunoasă a guvernului Bolojan și-a făcut efectul. Din păcate, acest efect este catastrofal pentru România. Suntem în recesiune economică. Avem deja două trimestre consecutive cu scădere economică.

Pe trimestru 4 al anului 2025, scăderea este chiar abruptă față de trimestru 3 al acelui așa an. Aproape 2% scădere într-un singur trimestru. Pe tot anul 2025 avem 3 trimestre de scădere economică.

Asta după ce în 2024, în timpul guvernării Ciolacu, am avut primele două trimestre tot cu scădere economică. Deci 2024 recesiune, 2025 recesiune. În același timp avem în ambii ani cea mai mare rată a inflației din Europa.

Combinate, aceste două elemente au condus la stagflație. Stagflația este cel mai mare pericol pentru o economie de piață. Stagflația continuă și acum, în trimestrul 1 al anului 2026.

Dacă vom trece deja în al treilea an cu stagflație, lucrurile vor putea fi refăcute foarte, foarte greu. Ce a cauzat recesiunea? Inconștiența guvernului Bolojan, care a majorat în același timp prețurile la energie electrică după 1 iulie 2025, dar și taxele de consum, cotele de TVA și accizele. Acest lucru a înmormântat economia, a condus la scăderea producției, la scăderea vânzărilor, la scăderea consumului.

Asta este recesiunea, asta este Guvernul Bolojan. Recesiune, stagflație, inflație foarte mare. Asta este Guvernul Bolojan”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

Recomandarea video

Mediafax
Distrugeri în lanț la instalații eoliene din România. Investitorii cer intervenția autorităților
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Meko și Dorian Popa l-ar fi tocmit pe 'Măcelarul lui Bebino' să-l aranjeze pe Alex Bodi. Au pus preț pe capul musculosului
Prosport.ro
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
Adevarul
„Sultanul“ Erdogan își pregătește fiul pentru a prelua conducerea Turciei. Scenarii pe culoarele puterii de la Ankara
Mediafax
Misiune istorică. O rachetă europeană a decolat spre spațiu cu 32 de sateliți la bord
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Incendiu puternic în Capitală. Un om a murit, altul este rănit, după ce au rămas blocați într-o mașină electrică
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Ce se întâmplă doctore
Artista, transformată complet! A slăbit enorm în timp record, iar acum se afișează în ținute incendiare
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
De ce copiii își mănâncă secrețiile nazale?
SPORT Avem programul tricolorilor în Liga Națiunilor! Vom juca iarăși ultimul meci la Zenica, în Bosnia
14:00
Avem programul tricolorilor în Liga Națiunilor! Vom juca iarăși ultimul meci la Zenica, în Bosnia
SCANDAL Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”
13:59
Băluță îl critică din nou pe Ciucu: „În afară de a plânge în tramvai, nu face nimic”
NEWS ALERT Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor
13:50
Șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, denunță o „campanie de decredibilizare” a judecătorilor
VIDEO EXCLUSIV Radu Puchiu, Institutul Aspen: „Nu trebuie să construim doar o Românie digitală, ci o Românie dezvoltată, în care tehnologia să joace un rol clar”
13:39
Radu Puchiu, Institutul Aspen: „Nu trebuie să construim doar o Românie digitală, ci o Românie dezvoltată, în care tehnologia să joace un rol clar”
ULTIMA ORĂ O femeie a ars de vie, blocată într-o mașină electrică în București. Un bărbat a reușit să se salveze, dar a fost rănit
13:31
O femeie a ars de vie, blocată într-o mașină electrică în București. Un bărbat a reușit să se salveze, dar a fost rănit
FLASH NEWS Bolojan dă asigurări că recesiunea tehnică e temporară: „În a doua jumătate a anului, economia își va reveni și inflația va scădea”
13:30
Bolojan dă asigurări că recesiunea tehnică e temporară: „În a doua jumătate a anului, economia își va reveni și inflația va scădea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe