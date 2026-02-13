Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Asta este recesiunea, asta este Guvernul Bolojan: recesiune, stagflație, inflație foarte mare!”

„Politica găunoasă a guvernului Bolojan și-a făcut efectul. Din păcate, acest efect este catastrofal pentru România. Suntem în recesiune economică. Avem deja două trimestre consecutive cu scădere economică.

Pe trimestru 4 al anului 2025, scăderea este chiar abruptă față de trimestru 3 al acelui așa an. Aproape 2% scădere într-un singur trimestru. Pe tot anul 2025 avem 3 trimestre de scădere economică.

Asta după ce în 2024, în timpul guvernării Ciolacu, am avut primele două trimestre tot cu scădere economică. Deci 2024 recesiune, 2025 recesiune. În același timp avem în ambii ani cea mai mare rată a inflației din Europa.

Combinate, aceste două elemente au condus la stagflație. Stagflația este cel mai mare pericol pentru o economie de piață. Stagflația continuă și acum, în trimestrul 1 al anului 2026.

Dacă vom trece deja în al treilea an cu stagflație, lucrurile vor putea fi refăcute foarte, foarte greu. Ce a cauzat recesiunea? Inconștiența guvernului Bolojan, care a majorat în același timp prețurile la energie electrică după 1 iulie 2025, dar și taxele de consum, cotele de TVA și accizele. Acest lucru a înmormântat economia, a condus la scăderea producției, la scăderea vânzărilor, la scăderea consumului.

Asta este recesiunea, asta este Guvernul Bolojan. Recesiune, stagflație, inflație foarte mare. Asta este Guvernul Bolojan”, a declarat Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.