13 feb. 2026, 14:41, Actualitate
Iată ce marcă era mașina electrică în care o femeie din București a ars de vie. Amintim că o femeie a murit carbonizată într-o mașină electrică după un incendiu care a cuprins trei autoturisme pe o stradă din Sectorul 6, anunță pompierii.

Mașina care a luat foc este Arora S2, un model electric produs în Turcia, spun sursele Gândul.

„În momentul de față incendiul este lichidat, lucrăm în continuare pentru răcirea zonei de intervenție.

Incendiul s-a manifestat generalizat la un autovehicul electric.

Cea de-a două victimă, conducătorul autovehiculului, bărbat ce a suferit arsuri pe suprafață corpului, a fost asistată medical la față locului și ulterior transportată la spital”, a anunțat ISUBIF.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din sectorul 6 al Capitalei.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, afectând și alte 3 autovehicule din proximitate.

Conform surselor Gândul, o femeie a murit carbonizată. Un bărbat a reușit să se salveze și este rănit. Mașina ar fi luat foc în mers.

„Astăzi, 13 februarie 2026, în jurul orei 13:00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 20 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la izbucnirea unui incendiu la un autovehicul, la o adresă din Sectorul 6.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje de pompieri, echipaje de prim-ajutor, precum și polițiști din cadrul subunității competente, care au demarat imediat activitățile specifice.

De asemenea, în zonă sunt prezente echipaje ale Brigăzii Rutiere, pentru asigurarea măsurilor de siguranță și pentru fluidizarea traficului.

Din primele verificări a reieșit faptul că incendiul ar fi izbucnit la un autoturism, flăcările extinzându-se ulterior la alte autovehicule aflate în proximitate.

În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, a fost declarat decesul acesteia.

Totodată, o altă persoană, aflată în același autoturism, a reușit să se autoevacueze și este evaluată medical la fața locului, beneficiind de îngrijiri de specialitate.

Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea unității de parchet competente, în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor producerii incidentului”, a transmis și Poliția Capitalei.

