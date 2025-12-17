Philip Morris reacționează după amenzile aplicate de Consiliul Concurenței pe piața de tutun: Analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie

Philip Morris transmite că analizează decizia Consiliului Concurenței în ceea ce privește de a sancaționa compania de pe piața de tutun, în urma unei investigații. „Analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie”, spun reprezentanții Philip Morris.

„Ne exprimăm dezacordul ferm față de concluziile Consiliului Concurenței și de interpretarea dată cadrului legal aplicabil. În prezent, analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie. Respectăm dreptul partenerilor noștri de a lua măsurile pe care le consideră necesare pentru a soluționa această situație și a se concentra pe activitatea lor.

Noi, Philip Morris Trading, ne susținem cu fermitate poziția că, în perioada investigată, am oferit fumătorilor adulți din România cele mai bune programe comerciale, promoții cu discount-uri și cea mai bună experiență. Astfel, activitățile comerciale ale companiei respectă legislația în vigoare și sunt concepute cu scopul de a aduce beneficii consumatorilor adulți din România.

IQOS este liderul unei categorii în plină dezvoltare, pe care Philip Morris International a construit-o de la zero. Această realizare este rezultatul multor ani de muncă și al unor investiții considerabile făcute cu scopul de a ne asigura că produsele noastre ajung exclusiv la fumătorii adulți și le oferă opțiuni mai bune decât continuarea consumului de produse convenționale, care ard tutunul”, transmit reprezentanții Philip Morris Trading.

Consiliul Concurenței, amendă de peste 26 milioane de euro pe piața tutunului din România

Consiliul Concurenţei a sancţionat trei companii care activează pe piaţa tutunului din România cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane de lei (26,6 milioane de euro), pentru participarea la înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa produselor din tutun încălzit, a anunţat instituţia într-un comunicat de presă.

„În urma unei investigaţii, autoritatea de concurenţă a constatat că între Philip Morris Trading SRL şi fiecare dintre distribuitorii Interbrands Orbico SRL şi Mediaposte Hit Mail SA existau înţelegeri ce vizau fixarea preţurilor de revânzare pentru produsele din tutun încălzit IQOS ale Philip Morris”, se arată în comunicat.