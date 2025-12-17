Prima pagină » Diverse » Philip Morris reacționează după amenzile aplicate de Consiliul Concurenței pe piața de tutun: Analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie

Philip Morris reacționează după amenzile aplicate de Consiliul Concurenței pe piața de tutun: Analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie

17 dec. 2025, 15:54, Diverse
Philip Morris reacționează după amenzile aplicate de Consiliul Concurenței pe piața de tutun: Analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie

Philip Morris transmite că analizează decizia Consiliului Concurenței în ceea ce privește de a sancaționa compania de pe piața de tutun, în urma unei investigații. „Analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie”, spun reprezentanții Philip Morris.

„Ne exprimăm dezacordul ferm față de concluziile Consiliului Concurenței și de interpretarea dată cadrului legal aplicabil. În prezent, analizăm toate căile disponibile pentru a contesta această decizie. Respectăm dreptul partenerilor noștri de a lua măsurile pe care le consideră necesare pentru a soluționa această situație și a se concentra pe activitatea lor.

Noi, Philip Morris Trading, ne susținem cu fermitate poziția că, în perioada investigată, am oferit fumătorilor adulți din România cele mai bune programe comerciale, promoții cu discount-uri și cea mai bună experiență. Astfel, activitățile comerciale ale companiei respectă legislația în vigoare și sunt concepute cu scopul de a aduce beneficii consumatorilor adulți din România.

IQOS este liderul unei categorii în plină dezvoltare, pe care Philip Morris International a construit-o de la zero. Această realizare este rezultatul multor ani de muncă și al unor investiții considerabile făcute cu scopul de a ne asigura că produsele noastre ajung exclusiv la fumătorii adulți și le oferă opțiuni mai bune decât continuarea consumului de produse convenționale, care ard tutunul”, transmit reprezentanții Philip Morris Trading.

Consiliul Concurenței, amendă de peste 26 milioane de euro pe piața tutunului din România

Consiliul Concurenţei a sancţionat trei companii care activează pe piaţa tutunului din România cu amenzi în valoare totală de 135,2 milioane de lei (26,6 milioane de euro), pentru participarea la înţelegeri anticoncurenţiale pe piaţa produselor din tutun încălzit, a anunţat instituţia într-un comunicat de presă.

„În urma unei investigaţii, autoritatea de concurenţă a constatat că între Philip Morris Trading SRL şi fiecare dintre distribuitorii Interbrands Orbico SRL şi Mediaposte Hit Mail SA existau înţelegeri ce vizau fixarea preţurilor de revânzare pentru produsele din tutun încălzit IQOS ale Philip Morris”, se arată în comunicat.

Recomandarea video

Mediafax
Unde petrec românii sărbătorile de iarnă? Patru din 10 hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Digi24
Cum le răspunde premierul Bolojan celor care îl numesc „Ilie Sărăcie”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Locul din România cu drumuri complet asfaltate și case pentru toată lumea. Ce facilități are în 2025 un orășel de la capătul țării
Mediafax
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn cu adevărat odihnitor
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Gabriela Prisăcariu înainte să devină celebră. Soţia lui Dani Oţil s-a transformat radical! Imagini pe care le-ar vrea șterse
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Un astronaut a surprins peisajul de poveste cu lacul Yellowstone acoperit de zăpadă
EXCLUSIV Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani
16:06
Doru Bușcu: Entități din putere vor bucăți din justiție/Justiția asta strâmbă este chitită pe făcut bani
METEO Europa, sub amenințarea unui ciclon puternic. Ce țări vor fi afectate
15:58
Europa, sub amenințarea unui ciclon puternic. Ce țări vor fi afectate
REACȚIE Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget
15:55
Nicușor Dan, atac frontal la Bolojan: Nu e bine că e 17 decembrie și nu avem nici măcar o schiță de buget
ȘTIINȚĂ Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor
15:53
Proteina care a încetinit semele de îmbătrânire a șoarecilor și le-a prelungit viața. Explicația specialiștilor
ALERTĂ Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
15:49
Atenție! Urmează alte lucrări la Voila, complexul din care face parte și Barajul Paltinu. Ministra Buzoianu vrea să reabiliteze și Bazinul de Apă Curată. Ce rol are bazinul în caz de turbiditate crescută
JUSTIȚIE Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție”
15:39
Bolojan dă indicații instanțelor: „În fapte de corupție grave nu trebuie să existe prescripție”

Cele mai noi