Prima pagină » Actualitate » Un miliardar de 66 de ani a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia de schi, în Italia: „Eram grăbit”

Un miliardar de 66 de ani a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia de schi, în Italia: „Eram grăbit”

Bianca Dogaru
17 dec. 2025, 18:39, Actualitate
Un miliardar de 66 de ani a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia de schi, în Italia: „Eram grăbit”

Giorgio Oliva, un miliardar în vârstă de 66 ani, a decis să evite aglomerația din trafic și să meargă pe pârtia de schi direct cu elicopterul. Întreaga scenă s-a petrecut sub privirile turiștilor și carabinierilor, care l-au și amendat pe omul de afaceri cu suma de 2.000 de euro, relatează Corriere della Sera.

Elicopterul miliardarului a fost observat în jurul orei 10:30, în timp ce survola zona, chiar înainte să aterizeze pe pârtie. Martorii spun că Giorigio Oliva a parcat, și-a pus echipamentul de schi și a coborât pârtia ca orice alt turist, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

Odată ajuns la finalul pârtiei, omul de afaceri a fost oprit și interogat de către autorități, iar explicația pe care a oferit-o a fost de-a dreptul surprinzătoare:

„Nu aveam timp, eram grăbit și voiam să schiez”.

Deși documentele elicopterului și licența de zbor erau în regulă, omul de afaceri nu deținea autorizație pentru aterizarea în zona respectivă din Maniva. Pentru această abatere, Giorgio Oliva va primi o amendă de 2.000 de euro. De asemenea, autoritățile nu exclud suspendarea licenței de zbor, pentru că miliardarul nu se află la prima abatere. În aprilie, Oliva a mai aterizat ilegal cu elicopterul în stațiunea Madonna di Campiglio din Dolomiți și a fost sancționat cu aceeași amendă.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

UTILE Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Ce spune un studiu
20:18
Cafeaua ar putea încetini îmbătrânirea biologică la persoane cu tulburări severe. Ce spune un studiu
METEO Fenomen meteo neobișnuit: Este frig în orașe și cald în vârf de munte
20:15
Fenomen meteo neobișnuit: Este frig în orașe și cald în vârf de munte
NEWS ALERT Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine
20:15
Laura Codruța Kovesi intervine în scandalul momentului și invită la #rezistență: ”Am fost șocată de dezvăluirile din documentar / Procurorii și judecătorii pot conta pe mine
ULTIMA ORĂ Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie”
20:14
Susţinătorii ministrului Radu Miruţă sar cu bani să-l ajute să-şi plătească amenda de la AMEPIP. Radu Miruţă: „Nu-mi donaţi mie”
EXTERNE Un avion Boeing 737, găsit „pe butuci” după 13 ani de la dispariţie. Unde s-a aflat în tot acest timp
19:39
Un avion Boeing 737, găsit „pe butuci” după 13 ani de la dispariţie. Unde s-a aflat în tot acest timp
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu
19:38
Armata #Rezist se regrupează. După Angi Șerban, revine în forță și protestatarul în chiloți. Florin Bădiță, fondatorul „Corupția Ucide”, vrea să-i recruteze chiar și pe susținătorii lui Georgescu
Mediafax
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Adevarul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Mediafax
Guvernul impune termen limită pentru taxe și impozite locale
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Elon Musk are o veste proastă pentru cei bogați: „Banii vor deveni irelevanți”. El spune că în 10-15 ani, munca va fi opțională
Cancan.ro
Câți ani va sta Vlad Pascu după gratii! Decizia finală a judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
Mai multe fosile uimitoare s-au dovedit a fi cu totul altceva
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Omul care a interzis genetica: cum Trofim Lîsenko, favoritul lui Stalin, a provocat foamete și dezastru științific
SPORT Fondul de premii al Campionatului Mondial din 2026 a devenit cel mai mare din istorie: cu 50% mai mare decât turneul din 2022 găzduit de Qatar
19:45
Fondul de premii al Campionatului Mondial din 2026 a devenit cel mai mare din istorie: cu 50% mai mare decât turneul din 2022 găzduit de Qatar
SURSE Bugetul de stat pe 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie. „Ordonanța trenuleț”, săptămâna viitoare
19:43
Bugetul de stat pe 2026 ar putea să fie aprobat în a doua jumătate a lunii ianuarie. „Ordonanța trenuleț”, săptămâna viitoare
CINEMA Leonardo DiCaprio a dezvăluit de ce nu vrea să regizeze vreodată un film: „De ce mi-aș dori să fac asta?”
19:22
Leonardo DiCaprio a dezvăluit de ce nu vrea să regizeze vreodată un film: „De ce mi-aș dori să fac asta?”
POLITICĂ Călin Georgescu a pierdut contestația și rămâne sub control judiciar pentru propagandă legionară
19:16
Călin Georgescu a pierdut contestația și rămâne sub control judiciar pentru propagandă legionară
SERIALE Vladimir Putin a devenit personaj erou într-un serial animat rusesc care va fi difuzat de anul viitor
18:57
Vladimir Putin a devenit personaj erou într-un serial animat rusesc care va fi difuzat de anul viitor

Cele mai noi