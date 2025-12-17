Un miliardar de 66 de ani a aterizat cu elicopterul direct pe pârtia de schi, în Italia: „Eram grăbit”

Giorgio Oliva, un miliardar în vârstă de 66 ani, a decis să evite aglomerația din trafic și să meargă pe pârtia de schi direct cu elicopterul. Întreaga scenă s-a petrecut sub privirile turiștilor și carabinierilor, care l-au și amendat pe omul de afaceri cu suma de 2.000 de euro, relatează Corriere della Sera.

Elicopterul miliardarului a fost observat în jurul orei 10:30, în timp ce survola zona, chiar înainte să aterizeze pe pârtie. Martorii spun că Giorigio Oliva a parcat, și-a pus echipamentul de schi și a coborât pârtia ca orice alt turist, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

Odată ajuns la finalul pârtiei, omul de afaceri a fost oprit și interogat de către autorități, iar explicația pe care a oferit-o a fost de-a dreptul surprinzătoare:

„Nu aveam timp, eram grăbit și voiam să schiez”.

Deși documentele elicopterului și licența de zbor erau în regulă, omul de afaceri nu deținea autorizație pentru aterizarea în zona respectivă din Maniva. Pentru această abatere, Giorgio Oliva va primi o amendă de 2.000 de euro. De asemenea, autoritățile nu exclud suspendarea licenței de zbor, pentru că miliardarul nu se află la prima abatere. În aprilie, Oliva a mai aterizat ilegal cu elicopterul în stațiunea Madonna di Campiglio din Dolomiți și a fost sancționat cu aceeași amendă.

