17 dec. 2025, 18:57, Știri externe
Vladimir Putin a devenit personaj erou într-un serial animat rusesc care va fi difuzat de anul viitor

Pe internet a apărut o imagine din viitorul serial animat cu supereroi, „Prostokvashino”.  Vladimir Putin a devenit eroul principal, alături de Unchiul Fiodor, Pechkin, Sharik și alți eroi.

Putin este ilustrat întinerit și chiar cu trăsături „drăguțe” pentru a fi pe placul copiilor.  Liderul studioului de animație rus Soyuzmultfilm, Juliana Slasheva, a declarat atunci că pisica vorbitoare Matroskin și președintele Rusiei vor forma un duet minunat pentru „promovarea țării și culturii noastre”.

Despre studioul Soyuzmultfilm

Soyuzmultfilm a fost înființat pe 1 iunie 1936 și a produs 1.500 de animații, seriale, filme, scurtmetraje și materiale de propagandă sovietică. A utilizat tehnici de stop motion și de desen manual, iar în ultimele decenii tehnici digitale de 2D și 3D.

Cele mai cunoscute producții de animație au fost filmul „Ariciul în ceață” (1975) și  serialul „Cheburashka” dintre anii 1969 și 1983.  În 2018, studioul a lansat filmul „Hoffmaniada”, considerat azi o capodoperă cu păpuși animate.  Studioul dezvoltă acum un lungmetraj cu animație 3D de inspirație istorică – „Suvorov”.

În cadrul publicat, dictatorul rus Putin este înfățișat împreună cu toate personajele desenului animat. Printre aceștia se numără unchiul Fiodor, motanul Matroskin, Șarik, poștașul Pechkin și alte personaje. Studioul Soyuzmultfilm a declarat anterior că apariția președintelui rus în desenul animat ar trebui să devină un instrument de „putere soft” pentru a promova Rusia și cultura rusă în întreaga lume.

Alte detalii privind episodul sau formatul participării lui Putin nu au fost încă raportate. Anterior, Vladimir Putin a declarat că Rusia va atinge obiectivele militare în Ucraina prin forță sau pe cale diplomatică, numindu-i pe liderii europeni „purceluși” și a amenințat NATO cu acțiuni militare, acuzând alianță că se pregătește să invadeze Rusia în anul 2030.

Liderul de la Kremlin a declarat că intenționează să elibereze toate „teritoriile istorice ale Rusiei” pe câmpul de luptă, fără a specifica dacă se referă la cele ale Imperiului Rus sau la fostele republici sovietice care au făcut parte din Uniunea Sovietică.

Putin trimite mesaje acide către Europa: Occidentul suferă de o „degradare civilizațională”. „Vrem pace, dar și toate teritoriile istorice ale Rusiei”

Vladimir Putin îi numește pe aliații lui Zelenski „purceluși” care au sperat la prăbușirea Rusiei

