PSD încă îi cere lui Bolojan să o demită pe Buzoianu. USR ar fi propus o rectificare a protocolului coaliției, însă nu s-a ajuns la niciun consens

Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului USR a Mediului, Diana Buzoianu, a trecut luni cu 73 de voturi „pentru” și 43 „împotrivă”. PSD a votat alături de opoziție pentru adoptarea moțiunii. Miercuri, după mai bine de trei ore de discuții în coaliție, social-democrații au susținut că încă îi cer lui Bolojan să o demită pe Buzoianu.

Ședința coaliției a avut loc la două zile după ce moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului a fost adoptată în Parlament. Decizia PSD de a vota alături de AUR a fost catalogată drept o încălcare a acordului de constituire a coaliției.

Președintele USR, Dominic Fritz, în discuție cu Sorin Grindeanu, ar fi propus o rectificare a protocolului coaliției dacă este cazul, însă nu au ajuns la niciun consens, spun surse politice pentru Gândul.

„Niciun parlamentar, membru al partidelor și formațiunilor politice care fac parte din Coaliție nu va semna, nu va susține și nu va vota o moțiune simplă îndreptată împotriva vreunui membru al Guvernului sau o moțiune de cenzură împotriva Guvernului”, arată articolul 19 din protocolul coaliției.

Întrebat ieri la Parlament despre această situație, președintele PSD Sorin Grindeanu a precizat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre această situație, atunci când a mers la Guvern și i-a cerut premierului să o demită pe Buzoianu.

Ministrul Mediului a declarat, ieri, referitor la adoptarea moțiunii de demitere, în urma votului din partea PSD, că „nu există un semnal că nu se mai susține un ministru”. Aceasta a precizat că, în discuțiile cu premierul Bolojan, nu s-a pus problema demiterii din funcție.

Trecerea unei moțiuni simple nu duce automat la demiterea unui ministru, fiind un instrument parlamentar prin care se exprimă poziția într-o anumită problemă de politică internă sau externă.

