17 dec. 2025, 18:34, Actualitate
Eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri a fost cerută imperios de investitorii străini. La presiunea acestora, Guvernul Bolo9jan a făcut un pas înapoi. Coaliția a luat, miercuri, o serie de decizii fiscale cheie, inclusiv reducerea la 0,5% a impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027.

În domeniul fiscal, impozitul minim pe cifra de afaceri va fi redus la 0,5% începând cu 1 ianuarie 2026, urmând să fie eliminat complet din 2027. În prima parte a zilei, premierul Ilie Bolojan anunțase cele două variante de diminuare a IMCA după cum urmează:

  • reducerea la jumătate a IMCA începând cu ianuarie 2026
  • anularea acestuia din 2027, dar în condițiile menținerii la nivelul actual de 4.050 de lei a salariului lunar minim brut pe țară garantat în plată.

Premierul s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții Consiliului Investitorilor Străini, în cadrul consultărilor guvernamentale pe marginea legislației necesare pregătirii bugetului de stat pentru anul 2026.

Salariul minim brut va crește la 4325 lei de la 1 ianuarie 2026

Alte măsuri importante decise în ședința de miercuri vizează creșterea salariuli minim brut la 4325 de lei de la 1 iulie 2026. În același timp, se reduc cu 10% veniturile parlamentarilor și subvenția pentru partide, a anunțat miercuri seară PSD. În pofida tensiunilor din coaliție, liderii partidelor au ajuns la un acord asupra principalelor măsuri de reformă administrativă, precum și asupra unor decizii fiscale și bugetare pentru anul viitor.

Coaliția de guvernare, reunită în prezența liderilor PSD, PNL, USR, UDMR și a minorităților naționale, a ajuns la un acord în privința următoarelor aspecte:

•⁠ ⁠închiderea Pachetului de reformă a administrației prin decizia de reducere cu 10% a cheltuielilor la nivelul administrației centrale fără a afecta nivelul salariilor de bază. Pentru administrația locală a fost menținută decizia anterioară a Coaliției. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) urmează să definitiveze actul normativ în vedere angajării răspunderii Guvernului.
* reducerea cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori și deputați;
* reducerea cu 10% a nivelului subvențiilor încasate de partidele politice;
•⁠ ⁠reducerea la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 și eliminarea acestuia din 2027;
* creșterea salariului minim la 4325 de lei începând cu 1 iulie 2026
* măsurile de stimulare a economiei vor fi detaliate înainte de adoptarea bugetului pentru 2026 urmând să fie incluse în proiecția bugetară de anul viitor.

