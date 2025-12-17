Prima pagină » Actualitate » Ministrul Ciprian Șerban anunță investiții în infrastructura portuară a României

Ministrul Ciprian Șerban anunță investiții în infrastructura portuară a României

17 dec. 2025, 18:47, Actualitate
Ministrul Ciprian Șerban anunță investiții în infrastructura portuară a României
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat, prin intermediul rețelelor de socializare, că a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”. 
Potrivit comunicatului emis, valoarea totală a priectului este de 64.962.132,02 lei (TVA inclus), iar acesta urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, construirea și reabilitarea de stații de pompare și epurare, precum și implementarea de soluții tehnice moderne pentru eficientizarea consumului de apă, protecția mediului și creșterea siguranței la incendiu.

Ciprian Șerban anunță investiții în infrastructura portuară a României

”𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁̦𝗶𝗶 𝗶̂𝗻 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗮𝗿𝗮̆ 𝗮 𝗥𝗼𝗺𝗮̂𝗻𝗶𝗲𝗶
Am semnat, astăzi, contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”, o investiție majoră pentru infrastructura portuară a României.
📌 Valoarea totală a proiectului este de 164.962.132,02 lei (TVA inclus), finanțată prin Programul Transport 2021–2027, din care:
👉62.543.937,02 lei – contribuția Uniunii Europene
👉62.543.937,01 lei – cofinanțare de la bugetul de stat
👉39.874.257,99 lei – cheltuieli neeligibile
Proiectul urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, construirea și reabilitarea de stații de pompare și epurare, precum și implementarea de soluții tehnice moderne pentru eficientizarea consumului de apă, protecția mediului și creșterea siguranței la incendiu.
Prin această investiție, Portul Constanța face un pas important în conformarea cu directivele europene privind apa și apele uzate, crește eficiența operațională și își consolidează rolul de hub logistic strategic la Marea Neagră.
Ciprian Constantin Șerban
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii”, a transmis Ministrul Transporturilor, pe rețelele de socializare.

foto: Social-media.

