Ministrul Ciprian Șerban anunță investiții în infrastructura portuară a României

Potrivit comunicatului emis, valoarea totală a priectului este de 64.962.132,02 lei (TVA inclus), iar acesta urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, construirea și reabilitarea de stații de pompare și epurare, precum și implementarea de soluții tehnice moderne pentru eficientizarea consumului de apă, protecția mediului și creșterea siguranței la incendiu. Ciprian Șerban anunță investiții în infrastructura portuară a României

Am semnat, astăzi, contractul de finanțare pentru proiectul „Modernizare și extindere infrastructură de alimentare cu apă și canalizare în Portul Constanța”, o investiție majoră pentru infrastructura portuară a României.

Proiectul urmărește modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, construirea și reabilitarea de stații de pompare și epurare, precum și implementarea de soluții tehnice moderne pentru eficientizarea consumului de apă, protecția mediului și creșterea siguranței la incendiu.