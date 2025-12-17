Prima pagină » Actualitate » Impozitul va exploda pentru proprietarii de mașini vechi. Lovitura de proporții pentru șoferi

17 dec. 2025, 18:52, Actualitate
Impozitul la mașinile vechi va bubui. Ministerul Afacerilor Interne a terminat centralizarea tuturor informațiilor despre mașinile din România prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

Datele acestea includ noile clasificări privind norma de poluare, ele vor fi distribuite către toate prefecturile din țară, urmând ca mai apoi să aibă acces la istoricul complet al fiecărui automobil.

Autoritățile locale vor putea să aplice noul sistem de calcul al impozitului auto, care va lua în considerare atât norma de poluare, cât și capacitatea cilindrică a vehiculelor.

Lovitură de proporții pentru șoferi, impozitul la mașinile vechi va exploda

Măsurile vor afecta șoferii care dețin mașini vechi ori autoturisme cu o capacitate cilindrică mare. Ei trebuie să se aștepta ca, începând cu 1 ianuarie 2026, să plătească impozite semnificativ mai mari față de cele actuale.

Potrivit Legii 239 din 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, publicată în Monitorul Oficial pe 15 decembrie 2025, toate primăriile vor fi obligate să crească impozitele și taxele pe locuințe și mașini cu până la 80%.

Datele colectate vor fi transmise Instituțiilor Prefectului din fiecare județ și Municipiului București în mod securizat, respectând toate protocoalele de securitate și normele privind protecția datelor personale. Distribuirea va începe chiar de pe 19 decembrie, iar primăriile vor putea prelua aceste informații începând cu data de 20 decembrie 2025.

Ce se întâmplă dacă primăriile nu respectă reglementările

Draftul OUG prevede că, dacă ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale nu comunică în termen hotărârile consiliilor locale privind majorarea taxelor, alimentarea cu fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit va fi sistată. Acest lucru poate afecta grav bugetele locale, cu excepția plăților sociale esențiale.

