Piedone a fost reactivat de Unirea Principatelor: „O mândrie de neam terfelită de politica fâsâită a noilor vremuri"

Ioana Zafira
24 ian. 2026, 09:24
Ziua Unirii l-a reactivat pe preşedintele PNRR, Cristian Popescu Piedone, dispărut de ceva timp de pe scena publică. De Ziua Principatelor Române, Piedone revine cu un mesaj pentru simpatizanţi. 
Reîntors în politică, după plecarea din fruntea Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor, Piedone scrie despre vremurile de glorie ale politicii româneşti.

„Au fost vremuri când politica era sinonimă cu țara, poporul, limba strămoșească, Dumnezeu și tricolorul!

Au fost vremuri când prea-puținul de pe mese a ținut steagul sus și visurile treze!

Au fost vremuri când 1 român + 1 român n-a însemnat doar 2 români! Ci… 2 români mai puternici ca 1.

Și când poporul și-a priceput puterea… și-a împlinit visurile!

Așa a fost acum 167 de ani, când politicienii patrioți din Moldova și Țara Românească au împlinit visul marilor voievozi și-al tuturor românilor vremii: Unirea Principatelor Române

Uniți sub Cuza, am învățat să rămânem uniți lângă Carol I și Ferdinand Întregitorul!”, scrie Piedone, pe facebook.

În 2026, politica devine, în opinia sa, „o mândrie de neam… terfelită de politica fâsâită a noilor vremuri”.

 

24 ianuarie 1859, clipa în care inimile românilor din Principate bat la unison. Istoricul Adrian Cioroianu, în exclusivitate pentru Gândul: Îi rog pe toți românii să nu mai spună Mica Unire. Este total incorect. A stat la baza statului român modern

