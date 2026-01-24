Piedone a fost reactivat de Unirea Principatelor: „O mândrie de neam terfelită de politica fâsâită a noilor vremuri”

„Au fost vremuri când politica era sinonimă cu țara, poporul, limba strămoșească, Dumnezeu și tricolorul!
Au fost vremuri când prea-puținul de pe mese a ținut steagul sus și visurile treze!
Au fost vremuri când 1 român + 1 român n-a însemnat doar 2 români! Ci… 2 români mai puternici ca 1.
Și când poporul și-a priceput puterea… și-a împlinit visurile!
Așa a fost acum 167 de ani, când politicienii patrioți din Moldova și Țara Românească au împlinit visul marilor voievozi și-al tuturor românilor vremii: Unirea Principatelor Române
Uniți sub Cuza, am învățat să rămânem uniți lângă Carol I și Ferdinand Întregitorul!”, scrie Piedone, pe facebook.
În 2026, politica devine, în opinia sa, „o mândrie de neam… terfelită de politica fâsâită a noilor vremuri”.
