Piedone a fost reactivat de Unirea Principatelor: „O mândrie de neam terfelită de politica fâsâită a noilor vremuri”

Ziua Unirii l-a reactivat pe preşedintele PNRR, Cristian Popescu Piedone, dispărut de ceva timp de pe scena publică. De Ziua Principatelor Române, Piedone revine cu un mesaj pentru simpatizanţi.

Reîntors în politică, după plecarea din fruntea Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor, Piedone scrie despre vremurile de glorie ale politicii româneşti.