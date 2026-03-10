Prima pagină » Știri politice » Victor Ponta, noi dezvăluiri la Gândul despre scandalul cu Oana Țoiu: Fostul premier o acuză direct că i-a blocat fiica în consulatul din Dubai

Victor Ponta, noi dezvăluiri la Gândul despre scandalul cu Oana Țoiu: Fostul premier o acuză direct că i-a blocat fiica în consulatul din Dubai

Ruxandra Radulescu
10 mart. 2026, 20:12, Știri politice

Fostul premier Victor Ponta a discutat la emisiunea „Marius Tucă Show” despre incidentul în care fiica sa, Irina Ponta, a rămas zona de conflict din Orientul Mijlociu, după ce i-a fost refuzată îmbarcarea în avion. Potrivit lui Ponta, ministra de Externe, Oana Țoiu, ar fi fost cea care ar fi dat ordine ca fiica acestuia să nu fie îmbarcată în zborul de evacuare.

Victor Ponta a declarat că Oana Țoiu l-ar fi sunat personal pe consulul general din Oman, Riceard Badea, și i-a transmis să nu o lase pe fiica fostului premier să se urce în autobuzul care ar fi dus-o la aeroportul din Oman.

„Daciana a anunțat la ambasada că e vorba de un copil minor neînsoțit. Marți sau miercuri am fost anunțați că există un transport pentru copiii minori neînsoțiți.

Când să se urce în autobuzul de Oman, l-a sunat doama Țoiu pe consulul general, a țipat că-l dă afară, că nu există să urce cineva cu numele de Ponta, că este o imagine proastă pentru ea.

Nu a fost urcată în autobuz la cererea personală a Oanei Țoiu. Ne-au ajutat emiratezii. Statul român, nu. A găsit o cursă fly Dubai. Astea-s faptele. Aceste hiene nu au zis: „Asta e s-a întâmplat, ne pare rău„.  A venit avionul ăla din Oman cu 14 locuri goale, minori și adulți, unii de la USR, PMP”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a subliniat că fiica sa se afla în campusul universității din Abu Dhabi și nu avea voie să fie însoțită de părinți.

„Nu era la distracție, era la Abu-Dhabi la una dintre cele mai prestigioase universități americane. Noi nu aveam voie la universitate. Am încercat să o punem în primul avion. A avut trei bilete, achiziționate de universitate, toate cursele s-au anulat”, a mai precizat Ponta.

