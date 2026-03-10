Pachețelele de primăvară asiatice au început să fie tot mai apreciate și la noi în țară. Deși se pot găsi cam la toate restaurantele sau fast-food-urile chinezești, ele se pot prepara și acasă, cu un mai mare control asupra ingredientelor.

Pachețelele de primăvară reprezintă un preparat specific bucătăriilor din Asia. Ele se fac dintr-o umplutură variată învelită într-o foaie subțire de aluat sau de orez, rulată în formă cilindrică și apoi gătită prin prăjire.

Rețeta pentru cele mai bune pachețele de primăvară

Acest preparat este apreciat pentru contrastul dintre exteriorul subțire și crocant și interiorul care este suculent, aromat și bogat în legume sau alte ingrediente, relatează Libertatea.

Foile din care se fac sunt extrem de subțiri și flexibile, astfel permit rularea strânsă a umpluturii. Ele pot fi din orez sau dacă nu ai așa ceva la îndemână se pot folosi și foi de plăcintă.

Umplutura este de obicei compusă în mare parte din legume tăiate foarte fin: varză, morcov, ceapă verde, muguri de fasole sau ciuperci. În multe variante se adaugă și carne (de porc, pui) sau fructe de mare, iar pentru aromă se folosesc condimente precum ghimbir, usturoi sau sos de soia.

Pachețele de primăvară cu pui și legume

Ingrediente:

10-12 foi de plăcintă

300 g piept de pui

1 morcov mare

200 g varză albă

2 fire ceapă verde

2 căței de usturoi

2 linguri sos de soia

1 linguriță ghimbir ras (opțional)

2 linguri ulei pentru gătit

sare și piper după gust

ulei pentru prăjit

Mod de preparare: Pieptul de pui se taie în bucăți foarte mici sau se toacă grosier, pentru a se găti rapid și uniform. Morcovul se rade pe răzătoarea mare, iar varza se taie fideluță foarte subțire. Ceapa verde se taie în rondele fine, separând partea albă de cea verde. Într-o tigaie mare sau într-un wok se încălzesc două linguri de ulei. Se adaugă usturoiul tocat mărunt și partea albă a cepei verzi și se călesc câteva secunde. Se adaugă apoi carnea de pui și se gătește la foc mediu, amestecând des, până când își schimbă culoarea și începe să se rumenească ușor.

Se adaugă morcovul ras și varza și se amestecă energic câteva minute. Legumele trebuie să se înmoaie ușor, dar să rămână crocante. Se condimentează cu sos de soia, ghimbir ras, sare și piper. Umplutura se mai gătește două minute, apoi se lasă la răcit. Foile de plăcintă se taie în dreptunghiuri sau pătrate potrivite. Pe fiecare bucată se pune o lingură de umplutură, apoi foaia se rulează strâns. Se aduce mai întâi marginea de jos peste umplutură, apoi marginile laterale, iar la final se rulează complet. Capătul se poate lipi cu puțină apă. Pachețelele se prăjesc în ulei încins până devin aurii și crocante pe toate părțile, apoi se scot pe hârtie absorbantă.