Primele declarații ale antrenorului Mirel Rădoi în treningul FCSB: „Noi părem acum într-un picaj”

10 mart. 2026, 20:25, Sport
Mirel Rădoi, numit în funcția de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, a declarat, marți, în prima sa conferință de presă, că patronul clubului, Gigi Becali, i-a promis că nu se va amesteca în alcătuirea formației roș-albastre.

Elias Charalambous și-a anunțat, sâmbătă seara, demisia din funcția de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB, el declarând după înfrângerea cu 1-3 suferită pe teren propriu cu Universitatea Cluj, din ultima etapă a sezonului regulat al Superligii, că aceasta a fost ultima sa zi a formația bucureșteană.

Stafful tehnic condus de Mirel Rădoi va fi format din antrenorii secunzi Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu, antrenorul cu portarii Robert Tufiși, preparatorul fizic Horațiu Baciu și analistul video Denis Rădoi.

„Mi-a promis acest lucru. Până la urmă dacă m-a convins… e foarte greu să ai siguranță 100% de la cineva. Niciun contract nu îți dă garanție 100%, indiferent de clauza pe care o ai… și au fost în trecut episoade și la acest club. Noi suntem până în vară (n.r. – el și stafful său), indiferent de situație, nu vorbim de schimbări, de primul 11, despre sistem de joc și așa mai departe’.

Mirel Rădoi a explicat că nu a pus prea multe condiții patronului și totodată nașului său înainte de a accepta funcția de antrenor.

„Prea multe condiții nu am pus. Discuțiile au fost însă foarte clare, suntem aici să încercăm să ducem echipa în calificările pentru Conference League, să jucăm acel baraj cu locul 3… și să fim lăsați să ne facem treaba. Astea au fost condițiile. În rest nu am avut nimic de adăugat.

Nașul a înțeles acest lucru și de asta suntem aici toți, ca lucrurile să fie repartizate la fiecare departament, iar la final, fiecare pe departamentul lui, să își asume responsabilitatea. Și el a fost de acord cu acest lucru. Discuțiile au fost simple, pentru că a fost vorba despre ajutor’, a precizat Rădoi.

„Vreau să le arătăm suporterilor că nu aceasta este valoarea echipei FCSB”

„E clar că echipa nu e într-un moment bun și am face o mare greșeală dacă în momentul ăsta am crede că nu putem să cădem și mai jos. La felul cum am văzut partida cu U Cluj. Acel meci sper să fie doar un accident, să fie doar ziua aia în care nimic nu-ți iese și sper ca de aici încolo să putem să construim ceva.

Sunt jucători cu care am lucrat la națională și nu cred că aceasta este adevărata lor valoare. Vreau să le arătăm suporterilor că nu aceasta este valoarea echipei FCSB, aceea de a fi pe locul 7.

E clar că jucătorii au valoare, nu au uitat fotbalul din ultimele două sezoane. Și la fel de clar e că nu mai formează o echipă. Și aici rolul antrenorului în acest moment trebuie să fie mult mai mare, pentru că e o problemă mentală, nu de valoare. Noi părem acum într-un picaj.

Trebuie să vedem ce facem zi de zi la antrenamente pentru că lucrurile trebuie să se schimbe. Până acum avem o evaluare doar din exterior, încercăm să adunăm date.

Și vrem, nu vrem, trebuie să le mulțumim lui Elias (Charalambous) și lui (Mihai) Pintilii pentru cele două sezoane și jumătate foarte bune aici. Pentru că nu e ușor ceea ce au realizat ei. Dar nici nouă de acum încolo nu ne va fi ușor’, a încheiat tehnicianul Mirel Rădoi.

