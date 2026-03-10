Apple pregătește noua gamă de produse „Ultra”: iPhone pliabil, MacBook cu ecran tactil și o nouă generație de AirPods echipate cu camere

Apple se pregătește să lanseze produsele sale high-end „Ultra”, care ar include un iPhone pliabil, un MacBook Pro cu ecran tactil OLED și o nouă generație de AirPods echipate cu camere. După apariția MacBook Neo, cel mai accesibil laptop din gama Mac, Apple pregătește o nouă generație de produse high-end, care ar putea fi gata în această toamnă sub numele „Ultra”, potrivit jurnalistului Mark Gurman, de la Bloomberg, specializat pe podusele Apple.

Gurman a precizat că această nouă gamă de produse ar include un iPhone pliabil, despre care se așteaptă să aibă un preț aproximativ de 2.000 USD (1.731 EUR), un ecran intern mare și senzori integrați. Dacă nu va fi lansat sub numele „Ultra”, jurnalistul a sugerat „Fold” ca alternativă.

Încă din iunie anul trecut, compania pregătește producția primului său smartphone iPhone pliabil, în parteneriat cu Foxconn, care ar putea deveni realitate anul acesta, potrivit eleconomista.es.

O altă inovație majoră inclusă în această serie de lansări este MacBook Pro cu ecran tactil OLED, despre care s-a discutat pentru prima dată în noiembrie 2025. Odată cu această trecere la OLED, Apple ar putea fabrica laptopuri mai subțiri și mai luminoase.

Pe baza istoricului Apple în ceea ce privește upgrade-urile OLED pentru iPad-uri și iPhone-uri, Gurman a sugerat că acest nou MacBook Pro s-ar poziționa deasupra modelelor care utilizează procesoarele M5 Pro și M5 Max, creând o gamă superioară.

În cele din urmă, Apple ar putea lansa o nouă generație de AirPods, principala inovație fiind includerea camerelor de viziune computerizată pentru a integra datele cu Siri. Această caracteristică ar putea crește prețul lor peste cel al AirPods Pro.

