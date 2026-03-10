Prima pagină » Actualitate » Apple pregătește noua gamă de produse „Ultra”: iPhone pliabil, MacBook cu ecran tactil și o nouă generație de AirPods echipate cu camere

Apple pregătește noua gamă de produse „Ultra”: iPhone pliabil, MacBook cu ecran tactil și o nouă generație de AirPods echipate cu camere

10 mart. 2026, 19:51, Actualitate
Apple pregătește noua gamă de produse „Ultra”: iPhone pliabil, MacBook cu ecran tactil și o nouă generație de AirPods echipate cu camere
FOTO - Caracter ilustrativ: Profimedia

Apple se pregătește să lanseze produsele sale high-end „Ultra”, care ar include un iPhone pliabil, un MacBook Pro cu ecran tactil OLED și o nouă generație de AirPods echipate cu camere. După apariția MacBook Neo, cel mai accesibil laptop din gama Mac, Apple pregătește o nouă generație de produse high-end, care ar putea fi gata în această toamnă sub numele „Ultra”, potrivit jurnalistului Mark Gurman, de la Bloomberg, specializat pe podusele Apple.

Gurman a precizat că această nouă gamă de produse ar include un iPhone pliabil, despre care se așteaptă să aibă un preț aproximativ de 2.000 USD (1.731 EUR), un ecran intern mare și senzori integrați. Dacă nu va fi lansat sub numele „Ultra”, jurnalistul a sugerat „Fold” ca alternativă.

Încă din iunie anul trecut, compania pregătește producția primului său smartphone iPhone pliabil, în parteneriat cu Foxconn, care ar putea deveni realitate anul acesta, potrivit eleconomista.es.

FOTO – Caracter ilustrativ

O altă inovație majoră inclusă în această serie de lansări este MacBook Pro cu ecran tactil OLED, despre care s-a discutat pentru prima dată în noiembrie 2025. Odată cu această trecere la OLED, Apple ar putea fabrica laptopuri mai subțiri și mai luminoase.

Pe baza istoricului Apple în ceea ce privește upgrade-urile OLED pentru iPad-uri și iPhone-uri, Gurman a sugerat că acest nou MacBook Pro s-ar poziționa deasupra modelelor care utilizează procesoarele M5 Pro și M5 Max, creând o gamă superioară.

În cele din urmă, Apple ar putea lansa o nouă generație de AirPods, principala inovație fiind includerea camerelor de viziune computerizată pentru a integra datele cu Siri. Această caracteristică ar putea crește prețul lor peste cel al AirPods Pro.

Autorul mai recomandă:

Primele simulări despre cum va arăta noul iPhone pliabil. Informații din presa de specialitate

Adio, WiFi clasic. Noul tip de router pe care îl vom avea în casele noastre: e mult mai rapid și mai puternic

De ce este bine să îți repornești telefonul cel puțin o dată pe săptămână

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
19:32
Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
TRANSPORT Prețul biletelor de avion crește constant, pe fondul războiului din Iran. Prețul kerosenuluI a ajuns la niveluri record, în ultima perioadă
19:20
Prețul biletelor de avion crește constant, pe fondul războiului din Iran. Prețul kerosenuluI a ajuns la niveluri record, în ultima perioadă
INEDIT Schimb de replici incredibil între doi edili din Olt: ”Te rog din suflet nu mai bea” / ”Tu nu bei niciodată?”. Motivul uluitor pentru care viceprimarul din Corabia l-ar fi sunat, sub influența alcoolului, pe primarul din Slatina
18:38
Schimb de replici incredibil între doi edili din Olt: ”Te rog din suflet nu mai bea” / ”Tu nu bei niciodată?”. Motivul uluitor pentru care viceprimarul din Corabia l-ar fi sunat, sub influența alcoolului, pe primarul din Slatina
ALERTĂ Plajele, verificate cu detector de metale şi echipaj CBRN pentru emisii de gaze după ce un rezervor cu GPL fost găsit îngropat în nisip la Năvodari
18:35
Plajele, verificate cu detector de metale şi echipaj CBRN pentru emisii de gaze după ce un rezervor cu GPL fost găsit îngropat în nisip la Năvodari
ECONOMIE Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro
18:05
Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari
17:52
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Adolescenții de astăzi dorm mult mai puțin decât cei de la finalul anilor 2000
CONTROVERSĂ JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
19:44
JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
INEDIT Oamenii de știință vin cu avertismente asupra consumului de cartofi cu rădăcini. Pericol pentru sănătate
19:40
Oamenii de știință vin cu avertismente asupra consumului de cartofi cu rădăcini. Pericol pentru sănătate
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
19:19
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
INEDIT Tânăra care a fost admisă la 126 de facultăți și primește burse de 9 milioane de dolari
18:50
Tânăra care a fost admisă la 126 de facultăți și primește burse de 9 milioane de dolari
VIDEO Adrian Năstase, sfaturi pentru PSD despre cum să scoată USR de la guvernare. “Dacă vrei să fierbi o broască nu trebuie să o pui în apă fiartă pentru că sare imediat”
18:45
Adrian Năstase, sfaturi pentru PSD despre cum să scoată USR de la guvernare. “Dacă vrei să fierbi o broască nu trebuie să o pui în apă fiartă pentru că sare imediat”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Ioana Constantin-Bercean
18:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Ioana Constantin-Bercean

Cele mai noi

Trimite acest link pe