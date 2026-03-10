Prima pagină » Știri externe » UE cere statelor membre să reducă taxele pe energie pentru a reduce costul facturilor. În România, două treimi din factură reprezintă taxe și accize

10 mart. 2026, 20:27, Știri externe
Șeful Comisiei pentru Energie a Uniunii Europene, Dan Jørgensen, le-a cerut statelor membre să reducă taxele pe energie acolo unde este posibil, în contextul în care războiul în curs din Orientul Mijlociu dintre Iran și Statele Unite a dus la o creștere bruscă a prețurilor la petrol și gaze.

„Dacă reușim să reducem taxele pe energie, în special pe cele pe electricitate, vom avea un potențial enorm” de a reduce facturile consumatorilor, a spus marți Dan Jørgensen, în cadrul unei conferințe de presă la Parlamentul UE.

Nu de puține ori, companiile din Europa și consumatorii s-au plâns de costurile ridicate la energie, despre care firmele de distribuție spun că sunt un factor descurajator în comparație cu rivalii din Asia sau America de Nord. Presiunea de a reduce taxele pe energie venită de la Bruxelles vine pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al represaliilor Teheranului, care au dat peste cap sectoarele energetice și de transport din întreaga lume.

Taxele și impozitele pe energie electrică reprezintă, în medie, 25% din facturile gospodăriilor și 15% din costurile cu energia electrică ale companiilor, potrivit datelor Bruxelles-ului. O reducere a taxelor ar putea economisi pentru o gospodărie medie plata a aproximativ 200 de euro pe an, arată datele Comisiei Europene.

Războiul din Iran a oprit practic activitatea în Strâmtoarea Hormuz, o zonă strategic vitală, prin care trece în mod normal o cincime din rezervele mondiale de țiței și o cantitate substanțială de gaze.

„Trebuie să fie măsuri temporare și specifice, deci nu vorbim despre schimbarea fundamentală a structurii de stabilire a prețurilor”, a declarat Jørgensen.

Potrivit Asociației Prosumatorilor și a Consumatorilor de Energie din România, în timp ce în țările UE taxele reprezintă o treime din facturi, în România aproximativ 50 până la 60% din valoarea totală a unei facturi de energie reprezintă taxe, impozite și alte tarife. Deși consumul efectiv („energia marfă”) reprezintă doar o parte din cost, restul sumei este compus din obligații fiscale și tarife de sistem care dublează, practic, prețul final.

China arată că economia ei funcționează înainte de întâlnirea Trump-Xi Jinping. Exporturile chinezilor au crescut cu 21,8% în primele luni ale anului

Oficial iranian: „Iranul este pregătit pentru un război lung”. Vor urma noi atacuri asupra țărilor arabe din Golful Persic

Protocol fără precedent la vizita lui Trump în China. De ce nu va părăsi capitala Chinei

