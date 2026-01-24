Președintele Nicușor Dan sărbătorește Ziua Unirii Principatelor Române cu un tur prin Moldova. Prima oprire va fi la Focșani, apoi șeful statului va merge la Iași.

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, sâmbătă dimineață, la ora 09:00, Nicușor Dan va vizita Colegiul Național „Unirea” din Focșani, unde școala va fi decorată de președinte cu prilejul împlinirii a 160 de ani de existență.

De la ora 11:00, șeful statului va lua parte la manifestările prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, organizate în Piața Unirii din Focșani.

Ulterior, va merge la Iași, unde va participa la ceremonia organizată în Piața Unirii.

Alături de președinte, vor fi și şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad şi ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă.

Manifestările oficiale de la Iaşi vor începe în Piaţa Unirii şi vor include discursuri ale oficialităţilor, depuneri de coroane la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, defilarea detaşamentelor militare şi tradiţionala horă a Unirii.

De asemenea, sunt programate depunerile de jerbe de flori la mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza de la Biserica Trei Ierarhi din municipiu.

