Ciprian Ciucu anunță că emblematica Pinacoteca București va fi refăcută: ”Va fi un punct de interes pentru iubitorii de artă din țară și străinătate”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciprian Ciucu a anunțat că Pinacoteca București va fi refăcută. Potrivit comunicatului emis de primarul Capitalei, contractul de finanțare nerambursabilă, în valoare de 71,5 milioane de lei, a fost semnat astăzi.

Clădirea, afectată de cutremurele secolului trecut, va fi refăcută și, potrivit lui Ciucu, peste trei ani vor fi expuse permanent operele de artă din colecţia Pinacotecii Bucureştiului. De asemenea, Ciucu a anunțat că valoarea totală a lucrărilor va fi de 104,5 milioane de lei.

Ciucu: ”Este un proiect frumos, un obiectiv important”

”Refacem #Pinacoteca -Palatul Dacia!

Emblemă a Bucureștiului, #monumentistoric de valoare națională, care face parte din ”Ansamblul de arhitectură Strada Lipscani”.

Am semnat, alături de domnul ministru al Dezvoltării, Cseke Attila , contractul de finanțare nerambursabilă, în valoare de 71,5 milioane de lei. Și îi mulțumesc pe această cale!

Sunt bani europeni cu care vom consolida seismic și vom modernizarea #PalatulDacia . Clădirea, realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost afectată de cutremurele secolului trecut. Este un proiect frumos, un obiectiv important. Peste trei ani aici vor fi expuse permanent operele de artă din colecţia Pinacotecii Bucureştiului.

Va fi un punct de interes pentru iubitorii de artă din țară și străinătate. La finalul lunii ianuarie, am propus spre aprobare indicatorii tehnico-economici, devizele generale și documentațiile de avizare a lucrărilor. În prezent, suntem în procedura de achiziție a lucrărilor. Le vom începe în câteva săptămâni.

Valoarea totală a lucrărilor va fi de 104,5 milioane de lei (fără TVA).

Punem Bucureștiul la punct”, a scris Ciucu pe pagina sa de Facebook.