Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu anunță că emblematica Pinacoteca București va fi refăcută: ”Va fi un punct de interes pentru iubitorii de artă din țară și străinătate”

Ciprian Ciucu anunță că emblematica Pinacoteca București va fi refăcută: ”Va fi un punct de interes pentru iubitorii de artă din țară și străinătate”

10 mart. 2026, 19:52, Actualitate
Ciprian Ciucu anunță că emblematica Pinacoteca București va fi refăcută: ”Va fi un punct de interes pentru iubitorii de artă din țară și străinătate”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Ciprian Ciucu a anunțat că Pinacoteca București va fi refăcută. Potrivit comunicatului emis de primarul Capitalei, contractul de finanțare nerambursabilă, în valoare de 71,5 milioane de lei, a fost semnat astăzi.

Clădirea, afectată de cutremurele secolului trecut, va fi refăcută și, potrivit lui Ciucu, peste trei ani vor fi expuse permanent operele de artă din colecţia Pinacotecii Bucureştiului. De asemenea, Ciucu a anunțat că valoarea totală a lucrărilor va fi de 104,5 milioane de lei.

Ciucu: ”Este un proiect frumos, un obiectiv important”

”Refacem #Pinacoteca-Palatul Dacia!
Emblemă a Bucureștiului, #monumentistoric de valoare națională, care face parte din ”Ansamblul de arhitectură Strada Lipscani”.
Am semnat, alături de domnul ministru al Dezvoltării, Cseke Attila, contractul de finanțare nerambursabilă, în valoare de 71,5 milioane de lei. Și îi mulțumesc pe această cale!
Sunt bani europeni cu care vom consolida seismic și vom modernizarea #PalatulDacia. Clădirea, realizată la sfârșitul secolului al XIX-lea, a fost afectată de cutremurele secolului trecut. Este un proiect frumos, un obiectiv important. Peste trei ani aici vor fi expuse permanent operele de artă din colecţia Pinacotecii Bucureştiului.
Va fi un punct de interes pentru iubitorii de artă din țară și străinătate. La finalul lunii ianuarie, am propus spre aprobare indicatorii tehnico-economici, devizele generale și documentațiile de avizare a lucrărilor. În prezent, suntem în procedura de achiziție a lucrărilor. Le vom începe în câteva săptămâni.
Valoarea totală a lucrărilor va fi de 104,5 milioane de lei (fără TVA).
Punem Bucureștiul la punct”, a scris Ciucu pe pagina sa de Facebook.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

EVENIMENT Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
19:32
Maia Sandu, alături de Angela Mekel și Volodimir Zelenski, pe lista Ordinului European de Merit pentru promovarea valorilor europene
TRANSPORT Prețul biletelor de avion crește constant, pe fondul războiului din Iran. Prețul kerosenuluI a ajuns la niveluri record, în ultima perioadă
19:20
Prețul biletelor de avion crește constant, pe fondul războiului din Iran. Prețul kerosenuluI a ajuns la niveluri record, în ultima perioadă
INEDIT Schimb de replici incredibil între doi edili din Olt: ”Te rog din suflet nu mai bea” / ”Tu nu bei niciodată?”. Motivul uluitor pentru care viceprimarul din Corabia l-ar fi sunat, sub influența alcoolului, pe primarul din Slatina
18:38
Schimb de replici incredibil între doi edili din Olt: ”Te rog din suflet nu mai bea” / ”Tu nu bei niciodată?”. Motivul uluitor pentru care viceprimarul din Corabia l-ar fi sunat, sub influența alcoolului, pe primarul din Slatina
ALERTĂ Plajele, verificate cu detector de metale şi echipaj CBRN pentru emisii de gaze după ce un rezervor cu GPL fost găsit îngropat în nisip la Năvodari
18:35
Plajele, verificate cu detector de metale şi echipaj CBRN pentru emisii de gaze după ce un rezervor cu GPL fost găsit îngropat în nisip la Năvodari
ECONOMIE Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro
18:05
Raiffeisen este pe cale să cumpere Garanti Bank România pentru 550 de milioane de euro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari
17:52
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dezvăluit cui aparținea rezervorul cu GPL îngropat în nisip, descoperit pe o plajă din Năvodari
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Adolescenții de astăzi dorm mult mai puțin decât cei de la finalul anilor 2000
CONTROVERSĂ JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
19:44
JD Vance, vicele lui Trump și potențial candidat la președinția SUA în 2028, este „dat dispărut”. Zvonuri: S-ar fi certat cu Trump pe tema Iranului
INEDIT Oamenii de știință vin cu avertismente asupra consumului de cartofi cu rădăcini. Pericol pentru sănătate
19:40
Oamenii de știință vin cu avertismente asupra consumului de cartofi cu rădăcini. Pericol pentru sănătate
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
19:19
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
INEDIT Tânăra care a fost admisă la 126 de facultăți și primește burse de 9 milioane de dolari
18:50
Tânăra care a fost admisă la 126 de facultăți și primește burse de 9 milioane de dolari
VIDEO Adrian Năstase, sfaturi pentru PSD despre cum să scoată USR de la guvernare. “Dacă vrei să fierbi o broască nu trebuie să o pui în apă fiartă pentru că sare imediat”
18:45
Adrian Năstase, sfaturi pentru PSD despre cum să scoată USR de la guvernare. “Dacă vrei să fierbi o broască nu trebuie să o pui în apă fiartă pentru că sare imediat”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Ioana Constantin-Bercean
18:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 11 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitată: Ioana Constantin-Bercean

Cele mai noi

Trimite acest link pe