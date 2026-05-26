(P)În Sectorul 5, o stradă de pământ a fost transformată complet

Lucrările de asfaltare de pe Intrarea Șimleu au fost finalizate cu ajutorul societății Infrastructură S5 S.A, anunţă societatea.

Este vorba despre o stradă de pământ pe care s-a turnat covor asfaltic. Modernizarea străzii vine ca răspuns la sesizările repetate transmise de cetățeni, care au semnalat dificultățile întâmpinate în trafic, în special în perioadele cu precipitații.

„Noroiul, denivelările și accesul îngreunat reprezentau probleme constante pentru riverani, iar asfaltarea acestei străzi contribuie la creșterea confortului și siguranței pentru toți cei care locuiesc sau tranzitează zona. Deși Intrarea Șimleu se află în administrarea Administrației Străzilor București, Primăria Sectorului 5 a făcut demersurile necesare pentru preluarea și realizarea lucrării. Prin această implicare, intervenția a putut fi dusă la bun sfârșit, în beneficiul direct al comunității locale”, transmite Infrasctrutură5.

