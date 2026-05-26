NATO 3.0 și „fortăreața Americii”. „O alianță de succes este ca sănătatea, o prețuiești doar atunci când ai pierdut-o”

Administrația Trump poate obține un acord pe care administrațiile americane l-au căutat încă din anii ′50. Unul pentru o alianță NATO eficientă, cu contribuții militare europene mai mari. Această administrație l-a numit „NATO 3.0”. Dar Washingtonul riscă să-l arunce în aer.

În ultimele săptămâni, administrația Trump a luat o serie de decizii privind postura de forță. Sunt decizii complet deconectate de la evaluarea reală a amenințărilor de securitate cu care se confruntă Statele Unite și NATO, se arată într-o analiză publicată de Atlantic Council.

A anulat desfășurarea unui batalion de focuri cu rază lungă de acțiune în Germania.

A prezentat planuri de retragere a cinci mii de soldați americani Germania

„Apoi, joi seară, președintele american Donald Trump a anunțat pe Truth Social că Statele Unite vor trimite încă cinci mii de soldați în Polonia. Nu a specificat de unde vor proveni aceștia”, notează Daniel Fried și Torrey Taussig.

este fost secretar de stat adjunct al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice. Torrey Taussig este directoarea Inițiativei de Securitate Transatlantică din cadrul Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate al Consiliului Atlantic.

„SUA seamănă îndoială și consternare”

Această schimbare de direcție se adaugă plângerilor lui Trump cu privire la lipsa de sprijin a Europei pentru SUA în Iran. Dar și amenințărilor că SUA ar putea să nu se prezinte de partea aliaților NATO ai Europei.

Continuă și campania de sabotaj/intimidare împotriva aliaților europeni din NATO.

„Poziția Rusiei este vulnerabilă. Nu se descurcă bine împotriva Ucrainei. Semnele tensiunilor economice și politice interne sunt evidente. În loc să-și folosească avantajul împotriva unui adversar major, SUA seamănă îndoială și consternare printre prietenii săi.

Finlandezii au sugerat că un canal european bine conceput către Rusia trebuie să înceapă cu un mesaj ferm. Acela că Europa nu va abandona Ucraina și nici nu va cădea pradă tacticilor diversioniste rusești.

Acest mesaj ar trebui să clarifice hotărârea Europei. Ar trebui să exercite presiuni pentru a realiza progrese reale. Un armistițiu adevărat și durabil, începând poate cu încetarea atacurilor asupra principalelor aeroporturi civile.

Finlandezii de rang înalt au remarcat că propria lor forță militară (cu sprijinul NATO, inclusiv al SUA) ar fi un factor de descurajare credibil pentru Rusia.

Acest lucru se potrivește bine cu presiunea SUA ca Europa să facă mai mult pentru propria apărare.

Dar necesită ca SUA acționeze sistemaric, nu la întâmplare, în planificarea prezenței sale militare în Europa”, avertizează Daniel Fried și Torrey Taussig.

Estonienii, cei mai sensibili la amenințările Rusiei

Estonia este o țară mai mică și mai vulnerabilă. Oficialii estonieni spun că nu au văzut nicio dovadă a unei consolidări militare rusești la est. Dar au recunoscut că aceasta ar putea veni.

„Între timp, sunt mai sensibili amenințările Rusiei. Și sunt nedumeriți de lipsa unui avertisment din partea SUA către Moscova de a nu amenința Estonia sau alți aliați NATO care se învecinează cu Rusia.

După ce SUA au anunțat că vor amâna o rotație a brigăzilor blindate în Polonia, estonienii au reacționat. Sunt îngrijorați de retragerea prezenței americane pe flancul estic al NATO și de modul întâmplător, chiar disprețuitor, în care a fost anunțată.

Liderii estonieni în domeniul securității naționale analizează opțiuni pe termen scurt și lung pentru propria securitate.

Pe termen scurt , au remarcat ei, aceasta înseamnă să facă tot ce pot împreună cu prietenii lor din administrația Trump și din Congresul SUA.

, au remarcat ei, aceasta înseamnă să facă tot ce pot împreună cu prietenii lor din administrația Trump și din Congresul SUA. Pe termen lung, au recunoscut ei, o Europă mai puternică este esențială.

Pentru a menține capacitatea militară necesară, Europa trebuie să își accelereze creșterea economică, iar estonienii au citat raportul Draghi privind creșterea competitivității Europei ca model”, continuă Daniel Fried și Torrey Taussig.

„Armata Poloniei ar putea fi în curând cea mai mare din UE”

Estonia își propune să fie o țintă dificilă pentru Rusia, au declarat oficialii. Însă au recunoscut că un angajament mai puțin discutabil al SUA ar contribui la consolidarea unui factor de descurajare eficient la adresa Moscovei.

„Administrația Trump a numit Polonia un aliat model, și pe bună dreptate.

Polonia este liderul NATO în ceea ce privește cheltuielile militare ca pondere din produsul intern brut. Se preconizează că va ajunge la 4,7% în acest an și va continua să crească.

Politica Poloniei este tensionată. Dar cultura sa strategică este coerentă, iar amintirile războaielor și ocupației Rusiei rămân puternice.

Dezvoltarea militară a Poloniei, angajamentul său față de NATO și alianța sa cu SUA se bucură de un larg sprijin politic.

Armata Poloniei ar putea fi în curând cea mai mare din UE.

Varșovia a cumpărat avioane, tancuri, elicoptere, rachete, sisteme de apărare aeriană americane în valoare de zeci de miliarde de dolari.

Polonia rămâne principala bază din care provine sprijinul militar pentru Ucraina.

Experții și oficialii polonezi erau dispuși să sprijine o tranziție pornind de la ideea administrației Trump a unui NATO 3.0. Este de dorit o capacitate militară europeană mai mare în cadrul NATO, dacă aceasta era planificată și executată metodic.

Retragerea unilaterală și prost pregătită a SUA nu era ceea ce au acceptat, au subliniat polonezii”, mai scriu Daniel Fried și Torrey Taussig.

Rutte: „Anunțurile SUA nu au un impact asupra planurilor de apărare ale NATO”

Cel mai recent anunț privind Polonia este binevenit, însă poveștile despre retrageri suplimentare ale SUA din Europa continuă să circule.

„Pe 19 mai, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, Alexus Grynkewich, a încercat să calmeze o parte din îngrijorare.

A spus că retragerea forțelor americane vor avea loc pe parcursul a mai multor ani, măsură ce se dezvoltă capabilitățile europene.

Anunțul lui Trump privind trimiterea a cinci mii de soldați suplimentari în Polonia a îmbunătățit atmosfera la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Helsingborg, Suedia.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a grăbit să respingă impactul deciziilor anterioare privind postura forțelor SUA asupra capacității NATO de a descuraja și apăra.

Rutte a indicat acest lucru atunci când a spus că forțele de rotație implicate în anunțurile SUA nu au un impact asupra planurilor de apărare ale NATO”, amintesc Daniel Fried și Torrey Taussig.

Comportamentul instabil al Washingtonului

Comportamentul instabil al Washingtonului, doar parțial atenuat de anunțul lui Trump privind trimiterea de forțe suplimentare în Polonia, a răspândit îndoieli în rândul unora dintre cei mai buni prieteni ai săi.

Inclusiv în rândul aliaților care au trimis trupe în războaie îndepărtate conduse de SUA în Irak și Afganistan, deoarece credeau în Alianță.

„Ies în evidență luptele din cadrul administrației Trump. Există două grupuri:

Cei care iau în serios NATO 3.0 (și vor să ajungă acolo într-un mod ordonat).

Grupul neo-izolaționist, fortăreața Americii.

Aceștia din urmă evocă NATO 3.0 pentru a abandona Alianța care a menținut pacea de la al Doilea Război Mondial încoace și a contribuit la câștigarea Războiului Rece.

O alianță de succes este sănătatea, o prețuiești doar atunci când ai pierdut-o”, încheie Daniel Fried și Torrey Taussig, parafrazând o poezie poloneză.

