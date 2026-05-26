Prima pagină » Știri » NATO 3.0 și „fortăreața Americii”. „O alianță de succes este ca sănătatea, o prețuiești doar atunci când ai pierdut-o”

NATO 3.0 și „fortăreața Americii”. „O alianță de succes este ca sănătatea, o prețuiești doar atunci când ai pierdut-o”

Cristian Lisandru
NATO 3.0 și „fortăreața Americii”. „O alianță de succes este ca sănătatea, o prețuiești doar atunci când ai pierdut-o”
Galerie Foto 7
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Administrația Trump poate obține un acord pe care administrațiile americane l-au căutat încă din anii ′50. Unul pentru o alianță NATO eficientă, cu contribuții militare europene mai mari. Această administrație l-a numit „NATO 3.0”. Dar Washingtonul riscă să-l arunce în aer.

În ultimele săptămâni, administrația Trump a luat o serie de decizii privind postura de forță. Sunt decizii complet deconectate de la evaluarea reală a amenințărilor de securitate cu care se confruntă Statele Unite și NATO, se arată într-o analiză publicată de Atlantic Council.

  • Administrația Trumo a anunțat o reducere a brigăzilor destinate Europei, de la patru la trei, cu posibilitatea unor reduceri suplimentare în plan.
  • A anulat desfășurarea unui batalion de focuri cu rază lungă de acțiune în Germania.
  • A prezentat planuri de retragere a cinci mii de soldați americani Germania
  • Administrația Trump a oprit,de asemenea , o rotație planificată a unei brigăzi americane în Polonia.

„Apoi, joi seară, președintele american Donald Trump a anunțat pe Truth Social că Statele Unite vor trimite încă cinci mii de soldați în Polonia. Nu a specificat de unde vor proveni aceștia”, notează Daniel Fried și Torrey Taussig.

Donald Trump | Foto – Mediafax

  • Daniel Fried este fost secretar de stat adjunct al SUA pentru afaceri europene și eurasiatice.
  • Torrey Taussig este directoarea Inițiativei de Securitate Transatlantică din cadrul Centrului Scowcroft pentru Strategie și Securitate al Consiliului Atlantic.

SUA seamănă îndoială și consternare”

Această schimbare de direcție se adaugă plângerilor lui Trump cu privire la lipsa de sprijin a Europei pentru SUA în Iran. Dar și amenințărilor că SUA ar putea să nu se prezinte de partea aliaților NATO ai Europei.

Poziția Rusiei este vulnerabilă. Nu se descurcă bine împotriva Ucrainei. Semnele tensiunilor economice și politice interne sunt evidente. În loc să-și folosească avantajul împotriva unui adversar major, SUA seamănă îndoială și consternare printre prietenii săi.

Finlandezii au sugerat că un canal european bine conceput către Rusia trebuie să înceapă cu un mesaj ferm. Acela că Europa nu va abandona Ucraina și nici nu va cădea pradă tacticilor diversioniste rusești.

Acest mesaj ar trebui să clarifice hotărârea Europei. Ar trebui să exercite presiuni pentru a realiza progrese reale. Un armistițiu adevărat și durabil, începând poate cu încetarea atacurilor asupra principalelor aeroporturi civile.

Alexander Stubb, președintele Finlandei / Foto – Mediafax

  • Finlandezii de rang înalt au remarcat că propria lor forță militară (cu sprijinul NATO, inclusiv al SUA) ar fi un factor de descurajare credibil pentru Rusia.
  • Acest lucru se potrivește bine cu presiunea SUA ca Europa să facă mai mult pentru propria apărare.

Dar necesită ca SUA acționeze sistemaric, nu la întâmplare, în planificarea prezenței sale militare în Europa”, avertizează Daniel Fried și Torrey Taussig.

Atlantic Council: „SUA seamănă îndoială și consternare” / Foto – Mediafax

Estonienii, cei mai sensibili la amenințările Rusiei

Estonia este o țară mai mică și mai vulnerabilă. Oficialii estonieni spun că nu au văzut nicio dovadă a unei consolidări militare rusești la est. Dar au recunoscut că aceasta ar putea veni.

Între timp, sunt mai sensibili amenințările Rusiei. Și sunt nedumeriți de lipsa unui avertisment din partea SUA către Moscova de a nu amenința Estonia sau alți aliați NATO care se învecinează cu Rusia.

După ce SUA au anunțat că vor amâna o rotație a brigăzilor blindate în Polonia, estonienii au reacționat. Sunt îngrijorați de retragerea prezenței americane pe flancul estic al NATO și de modul întâmplător, chiar disprețuitor, în care a fost anunțată.

Liderii estonieni în domeniul securității naționale analizează opțiuni pe termen scurt și lung pentru propria securitate.

  • Pe termen scurt, au remarcat ei, aceasta înseamnă să facă tot ce pot împreună cu prietenii lor din administrația Trump și din Congresul SUA.
  • Pe termen lung, au recunoscut ei, o Europă mai puternică este esențială.

Pentru a menține capacitatea militară necesară, Europa trebuie să își accelereze creșterea economică, iar estonienii au citat raportul Draghi privind creșterea competitivității Europei ca model”, continuă Daniel Fried și Torrey Taussig.

Alar Karis, președintele Estoniei / Foto -Mediafax

„Armata Poloniei ar putea fi în curând cea mai mare din UE”

Estonia își propune să fie o țintă dificilă pentru Rusia, au declarat oficialii. Însă au recunoscut că un angajament mai puțin discutabil al SUA ar contribui la consolidarea unui factor de descurajare eficient la adresa Moscovei.

Administrația Trump a numit Polonia un aliat model, și pe bună dreptate.

Polonia este liderul NATO în ceea ce privește cheltuielile militare ca pondere din produsul intern brut. Se preconizează că va ajunge la 4,7% în acest an și va continua să crească.

  • Politica Poloniei este tensionată. Dar cultura sa strategică este coerentă, iar amintirile războaielor și ocupației Rusiei rămân puternice.
  • Dezvoltarea militară a Poloniei, angajamentul său față de NATO și alianța sa cu SUA se bucură de un larg sprijin politic.
  • Armata Poloniei ar putea fi în curând cea mai mare din UE.

Karol Nawrocki, președintele Poloniei / Foto – Mediafax

  • Varșovia a cumpărat avioane, tancuri, elicoptere, rachete, sisteme de apărare aeriană americane în valoare de zeci de miliarde de dolari.
  • Polonia rămâne principala bază din care provine sprijinul militar pentru Ucraina.  

Experții și oficialii polonezi erau dispuși să sprijine o tranziție pornind de la ideea administrației Trump a unui NATO 3.0. Este de dorit o capacitate militară europeană mai mare în cadrul NATO, dacă aceasta era planificată și executată metodic.

Retragerea unilaterală și prost pregătită a SUA nu era ceea ce au acceptat, au subliniat polonezii”, mai scriu Daniel Fried și Torrey Taussig.

Rutte: „Anunțurile SUA nu au un impact asupra planurilor de apărare ale NATO”

Cel mai recent anunț privind Polonia este binevenit, însă poveștile despre retrageri suplimentare ale SUA din Europa continuă să circule.

„Pe 19 mai, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, Alexus Grynkewich, a încercat să calmeze o parte din îngrijorare.

A spus că retragerea forțelor americane vor avea loc pe parcursul a mai multor ani, măsură ce se dezvoltă capabilitățile europene.

Alexus Grynkewich / Foto – Mediafax

  • Anunțul lui Trump privind trimiterea a cinci mii de soldați suplimentari în Polonia a îmbunătățit atmosfera la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO de la Helsingborg, Suedia.
  • Secretarul general al NATO, Mark Rutte, s-a grăbit să respingă impactul deciziilor anterioare privind postura forțelor SUA asupra capacității NATO de a descuraja și apăra.

Rutte a indicat acest lucru atunci când a spus că forțele de rotație implicate în anunțurile SUA nu au un impact asupra planurilor de apărare ale NATO”, amintesc Daniel Fried și Torrey Taussig.

Mark Rutte / Foto – Mediafax

Comportamentul instabil al Washingtonului

Comportamentul instabil al Washingtonului, doar parțial atenuat de anunțul lui Trump privind trimiterea de forțe suplimentare în Polonia, a răspândit îndoieli în rândul unora dintre cei mai buni prieteni ai săi.

Inclusiv în rândul aliaților care au trimis trupe în războaie îndepărtate conduse de SUA în Irak și Afganistan, deoarece credeau în Alianță.

Ies în evidență luptele din cadrul administrației Trump. Există două grupuri:

  • Cei care iau în serios NATO 3.0 (și vor să ajungă acolo într-un mod ordonat).
  • Grupul neo-izolaționist, fortăreața Americii.

Aceștia din urmă evocă NATO 3.0 pentru a abandona Alianța care a menținut pacea de la al Doilea Război Mondial încoace și a contribuit la câștigarea Războiului Rece.

O alianță de succes este sănătatea, o prețuiești doar atunci când ai pierdut-o”, încheie Daniel Fried și Torrey Taussig, parafrazând o poezie poloneză.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Îngrijorare la Pentagon. China dezvoltă un sistem de navigație fără GPS, pentru a evita urmărirea submarinelor. „Se complică operațiunile SUA în Indo-Pacific”
09:00
Îngrijorare la Pentagon. China dezvoltă un sistem de navigație fără GPS, pentru a evita urmărirea submarinelor. „Se complică operațiunile SUA în Indo-Pacific”
Un an cu Nicușor Dan. Președintele cu cea mai rapidă scădere de popularitate din istoria democrației românești. Gândul vă prezintă momentele care i-au marcat primul an de mandat, în care singura promisiune îndeplinită a fost că „nu va fi ușor”
07:10
Un an cu Nicușor Dan. Președintele cu cea mai rapidă scădere de popularitate din istoria democrației românești. Gândul vă prezintă momentele care i-au marcat primul an de mandat, în care singura promisiune îndeplinită a fost că „nu va fi ușor”
FLASH NEWS Sebastian Ghiță, acuze la adresa Oanei Gheorghiu: „Încearcă, fără a înțelege domeniul, să promoveze ideea Schwarz”/ “O fi terminat de numărat cele peste 60 de milioane de euro strânse din donațiile românilor?”
12:02
Sebastian Ghiță, acuze la adresa Oanei Gheorghiu: „Încearcă, fără a înțelege domeniul, să promoveze ideea Schwarz”/ “O fi terminat de numărat cele peste 60 de milioane de euro strânse din donațiile românilor?”
Gândul de Vreme Ploi, descărcări electrice și frig la sfârșit de mai. Unde se vor înregistra doar 4 grade Celsius. ANM, noi informații pentru Gândul
11:01
Ploi, descărcări electrice și frig la sfârșit de mai. Unde se vor înregistra doar 4 grade Celsius. ANM, noi informații pentru Gândul
NEWS ALERT Tragedie în Buzău: un copil de 4 ani a murit după ce a fost atacat de un câine
07:35
Tragedie în Buzău: un copil de 4 ani a murit după ce a fost atacat de un câine
ANALIZA de 10 Gheață subțire în Arctica, cooperarea dintre Rusia și China stă în echilibru instabil. Ce calcule se fac la Beijing
10:00, 24 May 2026
Gheață subțire în Arctica, cooperarea dintre Rusia și China stă în echilibru instabil. Ce calcule se fac la Beijing
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Statul cere înapoi alocația unei fetițe care a murit după o operație de apendicită
Cancan.ro
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Cancan.ro
Accident grav în Antalya. Turiști români răniți după coliziunea dintre două microbuze
Ce se întâmplă doctore
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
S-a lansat prima electrică Ferrari: 1.050 CP și accelerație 0-100 km/h în 2,5 secunde
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Roverul Perseverance a ajuns în „Vestul Sălbatic” și a descoperit unele dintre cele mai vechi roci de pe Marte
FLASH NEWS Sindicaliștii din Guvern critică noua lege a salarizării: „Vor rămâne în istorie drept măcelarii administrației publice” / Ce solicită aceștia
09:58
Sindicaliștii din Guvern critică noua lege a salarizării: „Vor rămâne în istorie drept măcelarii administrației publice” / Ce solicită aceștia
FLASH NEWS Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis Bolojan să rămână până în august: „E așa catastrofal scenariul?”
09:58
Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis Bolojan să rămână până în august: „E așa catastrofal scenariul?”
FLASH NEWS Ponta: „Gata! USR l-a vândut pe Ilie Bolojan!”
09:37
Ponta: „Gata! USR l-a vândut pe Ilie Bolojan!”
UE pregătește o amendă de sute de milioane de euro pentru Google. Compania este acuzată de monopol digital
09:26
UE pregătește o amendă de sute de milioane de euro pentru Google. Compania este acuzată de monopol digital
METEO Caniculă în România la început de iunie 2026. ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni: vor fi temperaturi peste media perioadei
09:16
Caniculă în România la început de iunie 2026. ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni: vor fi temperaturi peste media perioadei
JUSTIȚIE Fostul lider de sindicat DGASPC Bacău a primit o condamnare definitivă după ce a incendiat 9 mașini din răzbunare. Cât va sta după gratii
09:06
Fostul lider de sindicat DGASPC Bacău a primit o condamnare definitivă după ce a incendiat 9 mașini din răzbunare. Cât va sta după gratii

Cele mai noi

Trimite acest link pe