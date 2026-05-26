Caniculă în România la început de iunie 2026. ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni: vor fi temperaturi peste media perioadei

Potrivit ultimei prognoze emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), urmează patru săptămâni cu temperaturi mai ridicate decât cele normale în toată țara.

În context, precipitațiile vor fi deficitare în majoritatea regiunilor, spun meteorologii.

Vremea la început de mai

Astfel, România se va confrunta cu temperaturi neobișnuit de ridicate și lipsă acută de ploi în următoarea lună. Cea mai recentă estimare meteorologică realizată de ANM vizează intervalul 25 mai – 22 iunie 2026.

În săptămâna 25 mai – 1 iunie, temperaturile vor depăși normele climatologice în întreaga țară, mai ales în regiunea de vest. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivel național.

Pentru intervalul 1-8 iunie, ANM estimează temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi redus în sud-vest și local în vest, în timp ce în restul teritoriului va fi apropiat de normal.

Între 8 și 15 iunie, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste valorile normale, cu accent în jumătatea de vest a țării. De asemenea, va ploua mai puțin în nord, vest și local în sud-vest și centru.

Săptămâna 15-22 iunie aduce valori termice peste cele specifice săptămânii, impactul cel mai vizibil fiind tot în jumătatea de vest a țării. Cantitățile de precipitații vor rămâne, în general, deficitare în vest, nord, centru și local în sud-vest.

