Ponta: „Gata! USR l-a vândut pe Ilie Bolojan!”

Fostul premier Victor Ponta a postat pe Facebook un nou mesaj în care spune că „USR l-a vândut pe Ilie Bolojan” și că „așteaptă cei 30 de arginți de la noul Prim Ministru care va fi desemnat acum”.

„USR l-a trădat pe Bolojan și speră să fie recompensat cu funcții în Guvern”

„Gata! USR l-a vândut pe Ilie Bolojan! Si asteapta cei «30 de arginti» de la noul Prim Ministru care va fi desemnat acum!

Am pus pariu public, imediat după moțiunea de cenzură, că USR minte atunci când spune că nu mai participă la un alt guvern fără Bolojan premier și că nu mai intră la guvernare alături de PSD. Am câștigat pariul! Dar România pierde în continuare dacă trădarea USR este recompensată prin păstrarea lui Miruță, Toiu, Gheorghiu și Buzaianu în funcții.

Președintele Nicușor Dan va anunța numele premierului propus, pentru că USR a dat asigurări că îl va vota, indiferent cine va fi acesta și indiferent de faptul că PSD îl va susține și va avea miniștri în Guvern. USR are un singur scop și o singură misiune de la stăpânii lor din străinătate: „nici dacă aruncă pe noi cu apă fiartă nu ieșim de la guvernare”! Ca să vândă în continuare interesele țării și ceea ce a mai rămas din averea națională!

USR l-a trădat pe Bolojan și speră să fie recompensat cu funcții în Guvern.

Eu sper însă că PSD nu se va mai compromite încă o dată făcând un «pact cu Diavolul» și le va închide ușa în nas useriștilor! Altfel, PSD nu va mai face pragul de 5% la următoarele alegeri, iar votanții pesediști se vor vedea obligați să voteze cu AUR. Ar fi păcat!”, a notat Victor Ponta pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto