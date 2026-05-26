Prima pagină » Știri externe » Premierul Canadei avertizează înaintea referendumului din provincia Alberta: „Un bluf periculos”, comparat cu Brexit

Premierul Canadei avertizează înaintea referendumului din provincia Alberta: „Un bluf periculos”, comparat cu Brexit

Ionuț Stan
Premierul Canadei avertizează înaintea referendumului din provincia Alberta: „Un bluf periculos”, comparat cu Brexit
Mark Carney - Foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Prim-ministrul Mark Carney a lansat un avertisment dur înaintea referendumului din Alberta privind separarea de Canada, comparând inițiativa cu Brexit și susținând că un astfel de vot poate genera consecințe greu de controlat.

Canada se confruntă cu una dintre cele mai sensibile dezbateri politice din ultimii ani, după ce provincia Alberta se pregătește pentru un referendum care ar putea deschide calea către un viitor vot privind separarea de statul canadian, potrivit BBC.

Prim-ministrul Mark Carney a criticat ferm inițiativa și a făcut o paralelă directă cu decizia Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană.

„Un bluf periculos”, a descris Mark Carney ideea unui referendum privind separarea, avertizând asupra riscurilor unor decizii politice cu efecte pe termen lung.

Mark Carney - Foto: Profimedia images

Mark Carney – Foto: Profimedia images

Liderul Executivului canadian, care a condus anterior Banca Angliei în perioada Brexitului, a spus că experiența Marii Britanii oferă o lecție clară. La zece ani de la referendum, Regatul Unit „încearcă să anuleze ceea ce oamenii nu credeau că votează, dar ceea ce au ajuns să aibă”, a declarat Mark Carney.

Acum, șeful Guvernului canadian a avertizat și asupra utilizării referendumului ca instrument de presiune politică asupra autorităților federale.

„Trebuie să fim foarte atenți în privința asta. Există argumente foarte puternice și pozitive în favoarea Canadei, a unei Alberte puternice într-o Canadă unită”, a spus premierul canadian.

Alberta, între nemulțumiri economice și dezbaterea privind separarea

Referendumul este programat pentru 19 octombrie și îi va întreba pe locuitori dacă susțin rămânerea provinciei în Canada sau organizarea unui vot obligatoriu privind separarea la o dată ulterioară.

Susținătorii independenței susțin că Alberta, una dintre cele mai bogate provincii în resurse energetice, a fost ignorată de guvernul federal și afectată de politicile de mediu impuse de Ottawa. Mișcarea pentru independență a strâns în acest an peste 300.000 de semnături pentru organizarea referendumului.

Totuși, procesul a fost complicat după ce o instanță a anulat petiția inițială, în urma unei acțiuni formulate de comunități indigene care au susținut că nu au fost consultate corespunzător.

Premierul Albertei, Danielle Smith, a anunțat însă că va continua procesul și a precizat că va susține menținerea provinciei în cadrul Canadei.

Potrivit unui sondaj realizat de Angus Reid, aproximativ trei din cinci locuitori ai provinciei ar vota pentru rămânerea în Canada.

Recomandarea autorului

Război în Orient: SUA au lovit noi baze de rachete în Iran și nave care minau Golful Persic. Explozii raportate lângă Strâmtoarea Ormuz

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS UE pregătește o lovitură majoră pentru Google. Amendă de sute de milioane de euro într-o anchetă privind concurența digitală
09:26
UE pregătește o lovitură majoră pentru Google. Amendă de sute de milioane de euro într-o anchetă privind concurența digitală
MILITAR Îngrijorare la Pentagon. China dezvoltă un sistem de navigație fără GPS, pentru a evita urmărirea submarinelor. „Se complică operațiunile SUA în Indo-Pacific”
09:00
Îngrijorare la Pentagon. China dezvoltă un sistem de navigație fără GPS, pentru a evita urmărirea submarinelor. „Se complică operațiunile SUA în Indo-Pacific”
FLASH NEWS Trump anunță „cheia păcii” cu Iranul: „Nu le vom permite să păstreze uraniul. Trebuie distrus înainte de orice acord”
08:40
Trump anunță „cheia păcii” cu Iranul: „Nu le vom permite să păstreze uraniul. Trebuie distrus înainte de orice acord”
ULTIMA ORĂ Război în Orient: SUA au lovit noi baze de rachete în Iran și nave care minau Golful Persic. Explozii raportate lângă Strâmtoarea Ormuz
08:04
Război în Orient: SUA au lovit noi baze de rachete în Iran și nave care minau Golful Persic. Explozii raportate lângă Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Criză în Orient. Rubio: „Acordul cu Teheranul rămâne pe masă”. SUA au reluat atacurile aeriene în sudul Iranului
07:21
Criză în Orient. Rubio: „Acordul cu Teheranul rămâne pe masă”. SUA au reluat atacurile aeriene în sudul Iranului
MILITAR Un fost director CIA trage un semnal de alarmă: „Nu am învățat toate lecțiile războiului din Ucraina”
23:05
Un fost director CIA trage un semnal de alarmă: „Nu am învățat toate lecțiile războiului din Ucraina”
Mediafax
Imagini incredibile. O parapantă, lovită de un avion în timpul zborului
Digi24
Statul cere înapoi alocația unei fetițe care a murit după o operație de apendicită
Cancan.ro
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Prosport.ro
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
Adevarul
Fabrica uitată de lângă „autostrada cu tuneluri”. Cum a ajuns în ruină uzina de oțet și solvenți de la Margina
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
Daniela Gyorfi rupe tăcerea despre infidelitate, după 19 ani de relație cu George Tal: „În realitate, lucrurile așa sunt”
Digi24
Ce-i enervează pe ruși, chiar mai mult decât atacurile ucrainene
Cancan.ro
Accident grav în Antalya. Turiști români răniți după coliziunea dintre două microbuze
Ce se întâmplă doctore
Ruby a incendiat internetul! Imaginea care i-a uluit pe fani. Cum s-a fotografiat artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
S-a lansat prima electrică Ferrari: 1.050 CP și accelerație 0-100 km/h în 2,5 secunde
Descopera.ro
Puțini oameni știu: Ce este o secundă bisectă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Roverul Perseverance a ajuns în „Vestul Sălbatic” și a descoperit unele dintre cele mai vechi roci de pe Marte
FLASH NEWS Sindicaliștii din Guvern critică noua lege a salarizării: „Vor rămâne în istorie drept măcelarii administrației publice” / Ce solicită aceștia
09:58
Sindicaliștii din Guvern critică noua lege a salarizării: „Vor rămâne în istorie drept măcelarii administrației publice” / Ce solicită aceștia
FLASH NEWS Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis Bolojan să rămână până în august: „E așa catastrofal scenariul?”
09:58
Ministrul USR Irineu Darău a prins gustul puterii și propune ca Guvernul demis Bolojan să rămână până în august: „E așa catastrofal scenariul?”
FLASH NEWS Ponta: „Gata! USR l-a vândut pe Ilie Bolojan!”
09:37
Ponta: „Gata! USR l-a vândut pe Ilie Bolojan!”
METEO Caniculă în România la început de iunie 2026. ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni: vor fi temperaturi peste media perioadei
09:16
Caniculă în România la început de iunie 2026. ANM a dat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni: vor fi temperaturi peste media perioadei
JUSTIȚIE Fostul lider de sindicat DGASPC Bacău a primit o condamnare definitivă după ce a incendiat 9 mașini din răzbunare. Cât va sta după gratii
09:06
Fostul lider de sindicat DGASPC Bacău a primit o condamnare definitivă după ce a incendiat 9 mașini din răzbunare. Cât va sta după gratii
REACȚIE Deputat USR: „Nu sunt bani” pentru scăderea taxelor, dar sunt bani pentru scheme de afaceri pe banii statului
09:05
Deputat USR: „Nu sunt bani” pentru scăderea taxelor, dar sunt bani pentru scheme de afaceri pe banii statului

Cele mai noi

Trimite acest link pe