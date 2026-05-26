Premierul Canadei avertizează înaintea referendumului din provincia Alberta: „Un bluf periculos”, comparat cu Brexit

Prim-ministrul Mark Carney a lansat un avertisment dur înaintea referendumului din Alberta privind separarea de Canada, comparând inițiativa cu Brexit și susținând că un astfel de vot poate genera consecințe greu de controlat.

Canada se confruntă cu una dintre cele mai sensibile dezbateri politice din ultimii ani, după ce provincia Alberta se pregătește pentru un referendum care ar putea deschide calea către un viitor vot privind separarea de statul canadian, potrivit BBC.

Prim-ministrul Mark Carney a criticat ferm inițiativa și a făcut o paralelă directă cu decizia Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană.

„Un bluf periculos”, a descris Mark Carney ideea unui referendum privind separarea, avertizând asupra riscurilor unor decizii politice cu efecte pe termen lung.

Liderul Executivului canadian, care a condus anterior Banca Angliei în perioada Brexitului, a spus că experiența Marii Britanii oferă o lecție clară. La zece ani de la referendum, Regatul Unit „încearcă să anuleze ceea ce oamenii nu credeau că votează, dar ceea ce au ajuns să aibă”, a declarat Mark Carney.

Acum, șeful Guvernului canadian a avertizat și asupra utilizării referendumului ca instrument de presiune politică asupra autorităților federale.

„Trebuie să fim foarte atenți în privința asta. Există argumente foarte puternice și pozitive în favoarea Canadei, a unei Alberte puternice într-o Canadă unită”, a spus premierul canadian.

Alberta, între nemulțumiri economice și dezbaterea privind separarea

Referendumul este programat pentru 19 octombrie și îi va întreba pe locuitori dacă susțin rămânerea provinciei în Canada sau organizarea unui vot obligatoriu privind separarea la o dată ulterioară.

Susținătorii independenței susțin că Alberta, una dintre cele mai bogate provincii în resurse energetice, a fost ignorată de guvernul federal și afectată de politicile de mediu impuse de Ottawa. Mișcarea pentru independență a strâns în acest an peste 300.000 de semnături pentru organizarea referendumului.

Totuși, procesul a fost complicat după ce o instanță a anulat petiția inițială, în urma unei acțiuni formulate de comunități indigene care au susținut că nu au fost consultate corespunzător.

Premierul Albertei, Danielle Smith, a anunțat însă că va continua procesul și a precizat că va susține menținerea provinciei în cadrul Canadei.

Potrivit unui sondaj realizat de Angus Reid, aproximativ trei din cinci locuitori ai provinciei ar vota pentru rămânerea în Canada.

