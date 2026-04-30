(P) Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone: „Pregătim Școala Gimnazială I.G. Duca pentru reabilitare”

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone anunță pregătirea Școlii Gimnaziale I.G. Duca pentru reabilitare.

Echipele de la Salubrizare S5, au fost pe teren pentru a pregăti amplasamentul Școlii Gimnaziale I.G. Duca, în vederea începerii lucrărilor de reabilitare și consolidare care sunt programate pentru săptămâna viitoare. Intervențiile au vizat eliberarea și organizarea spațiilor din interiorul și din jurul clădirii.

„Vreau să le mulțumesc tuturor celor implicați în acest proiect mult așteptat de cetățenii Sectorului 5. Vă asigur că depun toate eforturile pentru ca perioada de execuție să fie cât mai scurtă, iar elevii și profesorii să se poată întoarce cât mai repede în sălile de clasă”, transmite primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Potrivit administrației locale, activitățile desfășurate în această etapă includ curățarea și pregătirea completă a imobilului, astfel încât predarea către constructor să se realizeze în condiții optime.

„De săptămâna următoare, unitatea de învățământ va intra într-un proces amplu de reabilitare, cu scopul de a îmbunătăți infrastructura existentă și de a crește nivelul de siguranță pentru elevi și personalul didactic.

Prin aceste investiții, continuăm demersurile de modernizare a infrastructurii educaționale, contribuind la crearea unui mediu adecvat procesului de învățare”, mai precizează edilul sectorului 5.

AUTORUL RECOMANDĂ: