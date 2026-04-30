(P) Infrastructură 5: Noi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, realizate pe străzile Mitropolit Dosoftei, Ștefan Hepiteș și Teodor Dragu

Societatea Infrastructură S5 S.A. a realizat rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități pe străzile Mitropolit Dosoftei, Ștefan Hepiteș și Teodor Dragu, în cadrul demersurilor de creștere a accesibilității spațiului public.

Potrivit Infrastructură 5 , aceste lucrări au ca scop facilitarea deplasării persoanelor cu dizabilități, a vârstnicilor, a părinților cu cărucioare și a tuturor cetățenilor care au nevoie de un acces sigur și adaptat în imobil și zonele pietonale.

Prin realizarea rampelor, administrația locală continuă măsurile de modernizare a infrastructurii urbane și de adaptare a spațiilor publice la nevoile comunității fiindcă „Accesibilitatea nu este un privilegiu, ci o necesitate!”

Sursa foto: Facebook / Infrastructură 5

AUTORUL RECOMANDĂ: