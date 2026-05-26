Fostul lider de sindicat DGASPC Bacău a primit o condamnare definitivă după ce a incendiat 9 mașini din răzbunare. Cât va sta după gratii

Bianca Dogaru
Fostul lider de sindicat DGASPC Bacău, Dumitru Laurențiu Isvoranu, a primit o pedeapsă definitivă de 8 ani și 4 luni de închisoare cu executare după ce a distrus parcul auto al instituției. Bărbatul a dat foc la 9 autoturisme și a trimis mesaje de amenințare cu moartea către șefii din administrația locală. Atacurile au avut loc pe fondul unor nemulțumiri legate de restructurările anunțate în instituție, iar soția sa a primit și ea o condamnare cu suspendare în acest dosar.

Ancheta arată că faptele s-au petrecut în 2022, în momentul în care conducerea a anunțat tăieri de posturi și reorganizări la DGASPC Bacău. Isvoranu a atacat mai întâi mașina de serviciu a directorului Cristian Codreanu, în luna septembrie. La scurt timp, acesta a provocat un al doilea incendiu în parcare, unde flăcările au cuprins alte 8 mașini.

Soția a devenit complice prin cumpărarea unor cartele telefonice

După distrugerea autoturismelor, Isvoranu a trimis mesaje text violente către directorul instituției și către președintele CJ Bacău de la acea vreme, Valentin Ivancea, în care le cerea demisia și le amenința familiile. Soția, Mariana Isvoranu, l-a ajutat prin cumpărarea cartelelor telefonice. Din acest motiv, judecătorii au condamnat-o la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare.

Magistrații au redus la jumătate daunele morale pentru victime

Cei doi soți au contestat prima decizie a instanței, iar judecătorii de la Curtea de Apel Bacău au acceptat parțial cererea lor de reexaminare a cazului. Instanța a menținut pedepsele cu închisoarea, dar a decis să scadă sumele stabilite inițial ca despăgubiri pentru suferința psihică provocată celor doi șefi din administrație.

