(P)Infrastructură 5, lucrări de intervenţie pe strada Ionescu Cristea:

Societatea Infrastructură S5 S.A. a remediat carosabilul deteriorat pe strada Ionescu Cristea, în urma numeroaselor sesizări venite din partea cetățenilor Sectorului 5.

Societatea Infrastructură S5 S.A. va începe lucrările de intervenție pe strada Ionescu Cristea, un tronson de drum intens circulat și afectat de degradări ale carosabilului.

„Această stradă este folosită frecvent ca rută alternativă de șoferii care doresc să evite aglomerația de pe Șoseaua Giurgiului, ceea ce a dus la creșterea presiunii asupra infrastructurii rutiere din zonă.

Traficul constant și uzura accentuată au generat probleme vizibile la nivelul carosabilului, semnalate în mod repetat de locuitori. Prin intervențiile programate, Infrastructură S5 S.A. va acționa pentru remedierea zonelor degradate, creșterea siguranței în trafic și îmbunătățirea condițiilor de circulație pentru șoferi, pietoni și riverani.

Lucrările vor fi realizate cu respectarea normelor de siguranță, iar traficul va fi gestionat astfel încât impactul asupra zonei să fie cât mai redus”, transmite Societatea Infrastructură 5.