Letonia investighează un nou posibil incident cu dronă în sud-estul țării: „Aparatul a explodat la contactul cu apa”

Autoritățile din Letonia au deschis o anchetă după un posibil nou incident cu o dronă pe teritoriul național, în urma exploziei unui dispozitiv care a căzut sâmbătă în lacul Dridzis, situat în sud-estul țării. Evenimentul nu s-a soldat cu răniți, potrivit presei internaționale. Potrivit agenției EFE, citată de Agerpres, autoritățile analizează circumstanțele în care dispozitivul s-a prăbușit și a explodat la contactul cu apa.

Letonia investighează un nou posibil incident cu dronă

Premierul interimar al Letoniei, Evika Siliņa, a confirmat incidentul pe platforma X, precizând că se află în contact cu serviciile competente implicate în gestionarea situației din zona lacului Dridzis, în districtul Krāslava.

„Sunt în contact cu serviciile competente care acționează în zona lacului Dridzis, în districtul Krāslava, în urma prăbușirii și exploziei unei drone în lac”, a transmis aceasta.

Oficialul a solicitat informații detaliate privind circumstanțele incidentului și pașii următori, îndemnând populația să urmărească doar sursele oficiale.

„Aştept de la servicii informaţii cât mai detaliate posibil despre circumstanţele incidentului şi acţiunile ulterioare. Invit locuitorii să urmărească informaţiile oficiale”, a adăugat ea.

Explozie la contactul cu apa

Radioteleviziunea letonă LSM, citând poliția, a relatat că în jurul orei locale 08:00 dispozitivul a explodat la contactul cu apa, fără a provoca victime.

Potrivit aceleiași surse, locuitorii din zonă au alertat autoritățile, iar poliția a identificat resturi care ar putea proveni de la o dronă LSM a descris dispozitivul drept o dronă şi a indicat că poliţia a fost informată despre incident de către locuitorii din zona afectată.

Autoritățile au demarat o operațiune amplă de verificare în zonă, cu participarea poliției, pompierilor, serviciilor de salvare și armatei, pentru inspectarea unui perimetru extins.

Tensiuni politice

Letonia se află într-o situaţie politică agitată în urma demisiei, pe 14 mai, a şefei guvernului Evika Silina, care şi-a pierdut majoritatea parlamentară după ce l-a criticat pe ministrul său al apărării, Andris Spruds, pentru reacţia acestuia la intrarea unor drone ucrainene în spaţiul aerian leton.

Două drone ucrainene au lovit infrastructura energetică a Letoniei în urma măsurilor ruseşti de război electronic, potrivit ministrului de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga.

Acestea au pătruns în spaţiul aerian leton, unde au provocat o explozie după ce au lovit un depozit de petrol gol din Rezekne, la 60 de kilometri de graniţa cu Rusia.

