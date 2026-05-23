David Popovici a declarat sâmbătă că își impune reguli clare pentru a reduce timpul petrecut pe telefon și le recomandă copiilor să caute un echilibru cu viața reală.

Prezent la evenimentul #ForGoodConnections Day, organizat de Liceul Francez din București, campionul olimpic a recunoscut că și el are probleme cu obiceiurile digitale. Sportivul le-a explicat copiilor cum gestionează dependența de ecran.

„Uite, dimineața, de exemplu, până în antrenament le-am spus și lor, încerc să stau fără telefon absolut deloc. În primele ore din dimineață și înainte de somn. În fiecare zi e o mică luptă între mine și telefon, să-l las mai repede. Dar când reușesc să-l las mai repede, dorm mai bine și mă odihnesc mai bine, mă antrenez mai bine.”

Sfaturi despre tehnologie și relația cu rețelele sociale

Înotătorul a recunoscut că rețelele sociale au un impact mai mare astăzi decât în perioada copilăriei sale.

„Eu am primit primul telefon când aveam 11 ani și atunci simțeam că e un pic prea târziu față de colegii, prietenii mei. Dar, uitându-mă acum în spate, tot mi se pare prea devreme.”

Reacția sportivului la începerea lucrărilor de la bazinul Lia Manoliu

Jurnaliștii i-au transmis campionului că autoritățile au demarat lucrările de reabilitare la bazinul Lia Manoliu. Popovici consideră că instistențele sale au grăbit procesul.

„E păcat că a rămas în paragină timp de atât de mult timp, de aia și menționam de fiecare dată, pentru că mi se pare că fără aceste observații, fără aceste ghionituri în coaste pe care încercam să le dau autorităților competente, responsabile pentru acest proiect, mi se pare că ar fi durat mult, mult mai mult. Așa că sper că, măcar într-o mică măsură, am contribuit și eu la asta și să-l vedem finalizat.”

