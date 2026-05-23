Prima pagină » Religie » Procesiune catolică de Rusalii. Circa 300.000 de pelerini sunt așteptați la Șumuleu Ciuc. Președintele Ungariei se află printre cei prezenți

Procesiune catolică de Rusalii. Circa 300.000 de pelerini sunt așteptați la Șumuleu Ciuc. Președintele Ungariei se află printre cei prezenți

Procesiune catolică de Rusalii. Circa 300.000 de pelerini sunt așteptați la Șumuleu Ciuc. Președintele Ungariei se află printre cei prezenți
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Procesiune catolică de Rusalii. În cursul după-amiezii de sâmbătă, 23 mai 2026, sunt așteptați circa 300.000 de pelerini la Șumuleu Ciuc, în județul Harghita.

Printre cei prezenți la evenimentul religios se află Sulyok Tamas, președintele Ungariei.

Procesiune catolică de Rusalii. Circa 300.000 de pelerini sunt așteptați la Șumuleu Ciuc

Procesiune catolică de Rusalii

Sute de mii de pelerini participă la slujba de Rusalii, oficiată de preoți la altarul amenajat în aer liber din cadrul sanctuarului de la Șumuleu Ciuc. Pelerinajul are rădăcini istorice în anul 1567, când secuii din zonă și-au apărat credința catolică împotriva trupelor principelui unitarian Ioan Sigismund, notează tvrinfo.ro.

Sanctuarul de la Șumuleu Ciuc este unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din regiune, aici fiind celebrată o liturghie și de Papa Francisc în timpul vizitei sale în România din 2019.

Situația din anul precedent

Procesiunea catolică de Rusalii a avut loc și anul trecut, la Șumuleu Ciuc, acolo unde au fost așteptați peste 300.000 de pelerini. Acesta eveniment este considerat cel mai amplu pelerinaj din Europa Centrală şi de Est. În cadrul evenimentului religios, 201 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Astfel că personalul de pe Serviciului de Ambulanță Județean Harghita, cât și de la paramedicii SMURD au intervenit pentru a le acorda îngrijiri medicale.

La momentul acela, 28 de persoane au leșinat din cauza temperaturilor ridicate, iar în 22 de cazuri s-au acordat asistență medicală pentru hipertensiune arterială. Au fost și 13 cazuri de înțepături de căpușe și 15 cazuri cu traume minore.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Mediafax
Ce nu ți se spune despre cutremure. Experții vorbesc despre un fenomen puțin cunoscut
Digi24
Toți oamenii ayatollahului: aliații Iranului învață să se descurce singuri
Cancan.ro
A dat lovitura după Survivor! Gabi Tamaș a semnat. Pe ce post TV va putea fi văzut
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Care este cu adevărat situația financiară a Rusiei și cum ar putea evolua războiul din Ucraina: „Aceasta nu este o economie care se prăbușește”
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Turiști din întreaga lume vin în România pentru a vedea locul unde au fost executați soții Ceausescu. „Totul este refăcut”
Digi24
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Amiana Păștină înainte să își ia viața. Ce s-a aflat despre femeia care și-a omorât mama pentru avere
Ce se întâmplă doctore
Ce arată primele rezultate ale necropsiei lui Robert, elevul din Bacău mort după ce s-ar fi înecat cu un sandwich
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Performanță spectaculoasă pentru un român în Formula 4. Pleacă din pole position
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Iată cum activitățile casnice ar putea fi benefice pentru sănătatea mintală!
EVENIMENT Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare ale studenților
14:27
Belgrad sub asediu. Autoritățile au suspendat total circulația feroviară pe tot teritoriul Serbiei. Motivul, protestele devastatoare ale studenților
EVENIMENT Mii de fani din Moldova, Ucraina și Belarus vin prin vama Albița pentru concertul Max Korzh de la București
14:11
Mii de fani din Moldova, Ucraina și Belarus vin prin vama Albița pentru concertul Max Korzh de la București
INEDIT „Închisoarea morților vii”. Cum arată viața criminalilor în una dintre cele mai drastice pușcării din lume
14:00
„Închisoarea morților vii”. Cum arată viața criminalilor în una dintre cele mai drastice pușcării din lume
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
14:00
Rețeaua „Corbilor Tineri” și firul roșu până la Moscova. Cum urma România să ajungă calul troian al Rusiei în NATO: „Totul se făcea la nivel oficial, de la Meleșcanu până la Iliescu”
TENSIUNI Emmanuel Macron, huiduit la finala Cupei Franței
13:45
Emmanuel Macron, huiduit la finala Cupei Franței
ALERTĂ Incendiu cu degajări mari de fum la CET Vest din Capitală. A fost emis un mesaj RO-Alert, pe o rază de 3 km. Este al doilea incendiu la CET Vest în interval de o lună
13:37
Incendiu cu degajări mari de fum la CET Vest din Capitală. A fost emis un mesaj RO-Alert, pe o rază de 3 km. Este al doilea incendiu la CET Vest în interval de o lună

Cele mai noi

Trimite acest link pe