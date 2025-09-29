Povestea incredibilă a unui băiat de 8 ani care a aruncat o sticlă în mare. După 8 luni, a primit înapoi acest răspuns

O simplă distracție a unui copil de 8 ani s-a transformat într-o experiență memorabilă pentru Harrison Mizen, din South Shields, comitatul Tyne and Wear, în nord-estul Angliei. Inspirat de ceea ce învățase la școală, el a aruncat o sticlă cu un mesaj în Marea Nordului.

Nimeni nu s-a așteptat ca joaca lui să aibă un ecou la mii de kilometri distanță, însă, după opt luni, a sosit răspunsul, tocmai din St. Lucia, Caraibe.

Cum a început totul

Pe 21 ianuarie, Harrison și mama sa, Laura, au mers pe plaja Sandhaven, unde băiatul a aruncat în apă o sticlă veche de rom. În interior, el a scris următorul mesaj pe un bilețel rulat: „Bună, numele meu este Harrison, am un frate mai mic numit Max. Suntem din South Shields, din Anglia. Sper să ajungă la tine și sper că ai o zi bună!”.

Mesajul includea și adresa de contact a copilului, potrivit The Mirror.

Deși la început sticla părea că nu va ajunge în larg, fiindcă valurile o tot aduceau, Harrison și mama lui au insistat până când, în cele din urmă, recipientul a fost dus spre mare.

După o „călătorie” de aproximativ 4.200 de mile marine și mai bine de opt luni, familia Mizen a găsit în cutia poștală un plic neașteptat. În interior se afla un bilet și o fotografie a insulei Gros, aflată în nordul St. Lucia, cu o ștampilă datată 8 septembrie.

Mesajul anonim conținea următorul mesaj: „Am găsit biletul tău în timp ce pescuiam cu tatăl meu. Sticla s-a prins de niște plase, precum cele din imagine. Avem o zi bună, mulțumesc, sper că și voi!”.

„Nu-mi vine să cred”

Încântat de isprava lui, micul Harrison a dus imediat biletul la școală pentru a-l arăta colegilor și profesorilor.

Laura, mama copilului, care lucrează ca funcționar public, a mărturisit cât de surprinsă a fost de răspunsul primit după 8 luni: „Harrison este absolut încântat. E minunat că și-au făcut timp să îi răspundă. Nu-mi vine să cred că sticla a ajuns atât de departe. Chiar nu credeam că va ieși nimic din asta, am crezut că sticla va fi prinsă undeva sau spartă. Chiar și atunci când am aruncat sticla, a continuat să se întoarcă – a trebuit să încercăm de atâtea ori!”.

