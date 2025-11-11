Prima pagină » Diverse » Președintele PSD Gorj punctează marile priorități ale județului: susținerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) și realizarea Drumului Expres Târgu Jiu – Craiova

11 nov. 2025, 12:02, Diverse
Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, punctează marile priorități ale județului: susținerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) și realizarea Drumului Expres Târgu Jiu – Craiova.

„Gorjul are nevoie de stabilitate economică și de legături mai rapide cu restul țării”, spune deputatul Mihai Weber, președintele comisiei de apărare din Camera Deputaților.

„Am făcut un apel către toate forțele din societate să se lupte alături de noi pentru Drumul Expres”

Liderul PSD Gorj a făcut recent un apel către toate forțele din societate pentru susținerea Drumului Expres Târgu Jiu – Craiova.

„Sunt un om care a lucrat tot timpul în echipă și, la fel ca în cazul CEO unde am susținut nevoia de a continua să producem energie în termocentrale, și în situația drumului expres m-am implicat cu toată convingerea, pentru ca sunt conștient că acest proiect va aduce dezvoltare și oportunități noi de creștere pentru Gorj și pentru întreaga regiune.

De aceea, am făcut un apel către toate forțele din societate să se lupte alături de noi pentru Drumul Expres. Pentru că acesta nu este un proiect politic, ci este un proiect bun pentru oameni.

În momentul de față, avem două direcții esențiale spre care ne concentrăm întreaga atenție: susținerea Complexului Energetic Oltenia (CEO) și realizarea Drumului Expres Târgu Jiu – Craiova.

Primul reprezintă inima economică a județului – mii de locuri de muncă, stabilitate și o tradiție care a ținut Gorjul pe harta economică a României. Al doilea este despre viitor – despre mobilitate, investiții și legătura rapidă cu Oltenia și restul țării”, explică Mihai Weber.

„Susținem producția de energie curată, dar nu ne permitem să renunțăm la producătorii tradiționali”

Șeful comisiei de apărare din Camera Deputaților mai punctează că activitatea Complexului Energetic Oltenia trebuie să continue, iar energia produsă pe bază de cărbune să respecte condițiile de mediu impuse de normele UE.

„Datorită Complexului Energetic Oltenia, România a resimțit mai puțin stresul generat de criza din energie, de aceea activitatea la această companie trebuie să continue, indiferent de noile tehnologii care vor apărea pe piața energetică. Susținem producția de energie curată, dar nu ne permitem să renunțăm la producătorii tradiționali, siguri, care pot livra energie indiferent de condiții.

Aceștia nu trebuie să dispară, din contră. Cred că politica energetică ar trebuie să susțină investițiile în aceste companii, astfel încât energia produsă pe bază de cărbune, în special, să respecte condițiile de mediu impuse de normele europene”, a mai spus Mihai Weber.

Drumul Expres Târgu Jiu – Craiova, esențial

Deputatul Mihai Weber a subliniat importanța Drumului Expres Târgu Jiu – Craiova pentru dezvoltarea viitoare a județul Gorj.

„În ceea ce privește Drumul Expres Târgu Jiu – Craiova, este un proiect de mare anvergură, care se leagă de activitatea economică a județului Gorj. Restrângerea activității la Complexul Energetic Oltenia a generat o serie de probleme de natură socială și economică, previzibile în astfel de situații. Ori rolul nostru care este?! Acela de a crea alternative de dezvoltare.

Proiectul a fost foarte atent gândit și tocmai de aceea spun că importanța lui în strategia de dezvoltare a Gorjului este esențială. Practic, odată cu construcția acestui drum, vorbim despre o nouă etapă în care trece județul, de la unul cu profil monoindustrial, la un județ dezvoltat pe orizontală.

Deschidem, practic, porțile spre investitorii care asta caută, infrastructură bine pusă la punct, căi de acces facile și forță de muncă pregătită. Pregătim astfel Gorjul pentru noi oportunități!”, încheie liderul PSD Gorj.

