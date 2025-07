Mihai Weber, nemulțumit de măsurile anunțate de Ilie Bolojan: Nu mai pozați în salvatori! Ați provocat CRIZA și acum tăiați de la cei vulnerabili

Mihai Weber, deputat PSD și președinte al organizației județene Gorj, critică măsurile de austeritate promovate de guvernul Bolojan și acuză PNL și USR că încearcă să transfere responsabilitatea către Partidul Social Democrat, deși au fost parte a guvernărilor din ultimii ani.

Deputatul PSD acuză guvernul Bolojan că, sub pretextul reducerii deficitului bugetar, lovește tocmai în cetățenii de rând, în special în clasa de mijloc și în categoriile vulnerabile.

Parlamentarul afirmă că România a ajuns într-o criză provocată de politicile „haotice” ale guvernelor din perioada 2020–2023.

„Ni se spune tot timpul că de vină pentru această situație este PSD. Că noi suntem cei care am susținut majorarea veniturilor categoriilor vulnerabile, că noi am plafonat prețurile la energie și gaze, după ce Câțu de la PNL, împreună cu USR au aruncat țara în aer prin liberalizarea haotică a prețurilor la energie, că noi am dat pensii prea mari, alocații prea mari, salarii prea mari, că am provocat deficit bugetar prin realizarea unor investiții fără precedent în România ultimilor 35 de ani, în TOATE DOMENIILE DE ACTIVITATE!!!

DA! PSD a făcut toate aceste «păcate», iar beneficiari sunt românii de rând și profesioniștii, inclusiv cei cu profesii liberale, cărora acum li se vor tăia aceste drepturi. Domnilor de la PNL și USR, nu mizați pe faptul că electoratul are memorie scurtă și uită nenorocirile la care au fost supuși! Cât de prefăcuți și ipocriți să fiți să aruncați vina pe PSD pentru ceea ce s-a greșit în ultimii doi ani, când voi (PNL, USR si UDMR) ați făcut parte, împreună și pe rând, din guvern în ultimii cinci ani!!! Acum nu faceți decât să luați de la cei vulnerabili și sa păstrați privilegiile celor care oricum nu resimt criza. De ce?! Pentru că nu vă pasă! Prin blocarea proiectelor de investiții din programul «Anghel Saligny», cel mai de succes program de dezvoltare a României, faceți cel mai mare rău țării și românilor, pe care îi pedepsiți pentru neputința și obsesia voastră de a raporta cifre frumoase cu orice sacrificiu! Nu mai pozați în salvatori, că a mai fost un BATMAN care a căzut în cap, tot de la voi și tot premier”, adaugă Mihai Weber.