(P)Reţeaua de canalizare a Sectorului 5 nu mai face faţă volumului de apă acumulată

O lună marcată de precipitații abundente și condiții meteo nefavorabile a pus la încercare infrastructura din Sectorul 5, spune primarul Vlad Popescu Piedone. Acumulările masive de apă au afectat circulația, proprietățile și siguranța cetățenilor.

În acest context, echipele Infrastructură S5 au fost nevoite să intervină în mod repetat pentru evacuarea apei, în regim de urgență.

Vlad Popescu Piedone a însoţit echipele pe teren și s-a implicat direct în gestionarea situației critice cu care s-au confruntat locuitorii.

Problemele persistă din cauza faptului că rețeaua existentă de canalizare nu mai poate prelua debitul ridicat de apă, fiind necesare lucrări urgente de decolmatare pentru restabilirea capacității normale de evacuare.

Până la finalizarea acestor lucrări tehnice, acțiunile operative ale echipelor Infrastructură S5 au avut un rol esențial în limitarea consecințelor negative asupra comunității.

