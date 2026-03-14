O fetiță de numai patru ani, din Gorj, adusă în comă la spital de mama ei, a murit după aproape o lună

O fetiță de patru ani din județul Gorj, care a ajuns în comă la spital la începutul lunii februarie, după ce mama ei a adus-o acolo cu răni grave la cap, a murit după aproape o lună de spitalizare. Cea mică a fost internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde fusese transferată în stare critică. Atât mama fetiței, cât și concubinul acesteia au fost arestați preventiv.

Cea mică a ajuns la începutul lunii februarie la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Târgu Jiu, în stare de comă. Mama le-ar fi spus medicilor că fetița a căzut din pat și s-ar fi lovit la cap, relatează Digi24.

Medicii au considerat că gravitatea leziunilor ridică semne de întrebare și au sesizat poliția. Ulterior, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București pentru tratament de specialitate.

În ciuda eforturilor depuse de medici timp de aproape o lună, fetița nu a putut fi salvată.

În urma investigațiilor, mama copilului și concubinul acesteia au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior procurorii au dispus arestarea preventivă a celor doi în acest caz.

