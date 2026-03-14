Compania petrolieră ungară MOL a anunțat că, împreună cu subsidiara sa Slovnaft, a depus o plângere la Comisia Europeană împotriva operatorului croat JANAF, unde a acuzat politica de tarifare aplicată de acesta.

Această decizie vine după o altă plângere care a fost depusă săptămâna trecută la autoritatea europeană de concurență, atunci MOL a acuzat JANAF că a refuzat transportul petrolului rusesc către companie și către filiala sa slovacă, relatează News.ro

MOL a reclamat la Comisia Europeană taxele conductei petroliere croate JANAF

Ungaria și Slovacia au rămas, așadar, dependente de aprovizionarea cu petrol prin infrastructura operată de JANAF, pentru că livrările au fost întrerupte prin conducta Drujba, care transporta petrol rusesc prin Ucraina, începând cu luna ianuarie.

”JANAF a aplicat în mod constant practici de tarifare abuzive”, a declarat MOL în cea mai recentă plângere, adăugând că volumele comandate au crescut de aproximativ o dată şi jumătate, în timp ce taxele percepute de operatorul croat aproape s-au dublat.

Compania afirmă că majorările de tarife sunt disproporționate față de costurile reale și nu au o justificare obiectivă.

Operatorul croat JANAF nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere.

Ungaria și Slovacia beneficiază de derogări de la restricțiile Uniunii Europene privind importurile de petrol din Rusia.

Potrivit MOL, compania are dreptul să importe petrol rusesc transportat pe cale maritimă în situația în care conducta Drujba nu este funcțională.

Deși Croația și-a arătat disponibilitatea de a sprijini aprovizionarea cu petrol, a refuzat transportul petrolului rusesc prin conducta administrată de JANAF.

