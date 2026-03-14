MOL a reclamat la Comisia Europeană taxele conductei petroliere croate JANAF

14 mart. 2026, 10:46, Actualitate
Compania petrolieră ungară MOL a anunțat că, împreună cu subsidiara sa Slovnaft, a depus o plângere la Comisia Europeană împotriva operatorului croat JANAF, unde a acuzat politica de tarifare aplicată de acesta.

Această decizie vine după o altă plângere care a fost depusă săptămâna trecută la autoritatea europeană de concurență, atunci MOL a acuzat JANAF că a refuzat transportul petrolului rusesc către companie și către filiala sa slovacă, relatează News.ro

Ungaria și Slovacia au rămas, așadar, dependente de aprovizionarea cu petrol prin infrastructura operată de JANAF, pentru că livrările au fost întrerupte prin conducta Drujba, care transporta petrol rusesc prin Ucraina, începând cu luna ianuarie.

”JANAF a aplicat în mod constant practici de tarifare abuzive”, a declarat MOL în cea mai recentă plângere, adăugând că volumele comandate au crescut de aproximativ o dată şi jumătate, în timp ce taxele percepute de operatorul croat aproape s-au dublat.

Compania afirmă că majorările de tarife sunt disproporționate față de costurile reale și nu au o justificare obiectivă.

Operatorul croat JANAF nu a oferit, deocamdată, un punct de vedere.

Ungaria și Slovacia beneficiază de derogări de la restricțiile Uniunii Europene privind importurile de petrol din Rusia.

Potrivit MOL, compania are dreptul să importe petrol rusesc transportat pe cale maritimă în situația în care conducta Drujba nu este funcțională.

Deși Croația și-a arătat disponibilitatea de a sprijini aprovizionarea cu petrol, a refuzat transportul petrolului rusesc prin conducta administrată de JANAF.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
SUA au atacat un important terminal petrolier al Iranului. Insula gestionează aproape 95% din exporturile de țiței ale Iranului
Digi24
Gafa de începători care a compromis o unitate de elită din Rusia. Asasinii lui Putin, demascați pentru că au folosit Google Translate
Cancan.ro
Municipiul-reședință de județ în care o garsonieră se vinde cu doar 10.000€ acum, în luna martie 2026
Prosport.ro
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Adevarul
Mihail Kogălniceanu, cel mai fierbinte punct al României: „Parcă-i controlează cineva pe americani? Pot să aducă și o armă chimică“
Mediafax
Jurnaliștii de la Reuters au dezvăluit identitatea celebrului Banksy. Cum l-au „prins”
Click
Comoara Iranului: cel mai mare diamant roz din lume și tezaurul de miliarde din Teheran
Digi24
Reacția furioasă a Rusiei după ce a fost bombardată de Ucraina. Moscova se întoarce împotriva Franței şi Regatului Unit
Cancan.ro
Gigi Becali a ridicat cash-ul de la bancă într-o pungă XXL. Latifundiarul din Pipera nu mai are loc de bani în portofel!
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Caz extrem! Mașina cu istoric suspect în România: modelul care a avut 22 de proprietari
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
De ce menta declanșează senzația de rece?

